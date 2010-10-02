Как звезды в цирке развлекались (фото)

2 октября 2010, 10:00

В Украине впервые проходят гастроли Большого китайского цирка. К презентации восточного циркового искусства организаторы гастролей решили подойти нестандартно: мастера цирка на анонсирующей пресс-конференции пробовали научить звезд украинского шоу-бизнеса и некоторых желающих присутствующих своим фирменным трюкам…

Инна Цимбалюк, которая стала одной из первых среди желающих освоить непростые восточные номера после некоторых попыток пафосно вздохнула:» поверьте, это просто нереально!» «Понимаете- немного позднее рассказала известная модель, телеведущая ST@RS - мне вообще очень нравится воздушная акробатика и вообще все, что связано с пластикой тела. И признаюсь, я раньше немного пыталась освоить некоторые пластические трюки. Поэтому, как по мне, здесь представили элементарный номер, но… это дейстивтельно нереально!!! Вообще, я бы хотела сказать, китайцы фанатики своего дела, ведь не секрет, что у них есть определенная особенность, словно они любую работу стараются довести до определенного совершенства, так и здесь. Ощущаешь такую отработанную синхронность и точность, что повторить очень сложно». История же китайского циркового искусства насчитывает 4 тысячи лет, поэтому, конечно же украинский зритель, который захочет посетить цирковые представления, будет лицезреть довольно самобытные и оригинальные номерам, которые основаны на древних восточных традициях. Само же это феерическое восточное цирковое действо оформлено своеобразными уникальными декорациями, которые создали по оригинальным китайским эскизам. Директор цирка «Кобзов» Николай Кобзов надеется, что зрители, которые придут на представления по настоящему оценят его реализованный замысел: «О цирке вообще сложно говорить, а тем более о китайском. Знаете, когда я был в Китае и впервые увидел подобные представления, меня это сразу поразило, не оставило равнодушным. В одном номере у них можно увидеть до 20 артистов. Представляете! А поскольку мое кредо- немного с загадочной улыбкой повествует Николай- воплощать те идеи, которые до меня никто не воплощал, пообещал себе, что обязательно привезу такое сказочное шоу в Украину! И хотя мы столкнулись и с определенными трудностями также: на таможне непосредственно,организационные вопросы, да и признаться откровенно, не такое уж и финансирование сейчас, как возможно этого хотелось бы, мы все-таки свой замысел осуществили. Что ж, теперь остается только надеяться на внимание и положительные незабываемые впечатления зрителей, которые планируют посетить яркую программу «Большого китайского цирка!» фото Роман Малко

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