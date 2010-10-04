Анатолий Котенев: Даю совет женщинам: думайте, что говорите мужу

Просто пригласили на пробы. И там консультант – большой адмиралтейский чин – сказал мне: «Ты на флоте служил? У тебя походка, выправка флотские». А я к флоту вообще никакого отношения не имел! Служил в артиллерии, да и то, в общем-то, большую часть времени провел на сцене, поскольку уже имел начальное театральное образование. Может быть, выправка была потому, что я спортом занимался? Моим любимым видом спорта стал бег на километровую дистанцию. Я был выносливым молодым человеком, который показывал хорошие результаты. В общем, не знаю, почему так сложилось, но после «Секретного фарватера» меня стали часто приглашать на роли военных. Кстати, кино снимали в небывало короткие по тем временам сроки: четыре серии всего за семь месяцев. Говорят, Вы многое умеете делать собственными руками. Когда мы только поженились со Светой, из имущества у нас тогда имелась только сумка с нашими вещами и моими инструментами – я любил мастерить. Занимался резьбой по кости, потом увлекся резьбой по камню и ювелирным делом. Работы мои, кстати, пользовались спросом. Картины писал (вернее, как я это называю, красил, поскольку художественного образования не имею) и сдавал в художественный салон. Говорят, что некоторые из них находятся сейчас в Германии и Турции. Такой вот был сложный период, когда надо было просто выживать и кормить семью. Ваша супруга окончила Минский театральный институт. Вам не доводилось работать на одной площадке? Когда мы снимали боевик «Дезертир» (1997 год) в Туркмении, в 60 км от Ашхабада, на роль героини была утверждена актриса Габриэла Мариани, но она не смогла сниматься. Позднее мы встретились с ней как муж и жена в телесериале «Ундина». А в это время на съемки приехала моя жена Света – за моим гонораром, и продюсер Давид Эппель ее спросил: «Вы кто по профессии?» Она говорит: «Я в театральном институте учусь». «А посниматься у нас не хотите?», - спросил он. Свете устроили минимальную пробу, и мне ее уже представили как исполнительницу главной женской роли. Все произошло совершенно случайно! Света была еще никому не известной девочкой. Вы – известный на просторах СНГ актер, но о жене Светлане Боровской почти ничего не известно. Давайте, немного исправим эту оплошность. Моя супруга очень занятой человек – она не только ведет в прямом эфире телепрограмму «Доброе утро, Беларусь!», но и возглавляет пресс-службу МВД Белоруссии. Когда Света не сочла нужным отказываться от должности начальника пресс-службы МВД республики, я «потерял» жену, а дети – маму. Раньше Светлана хоть иногда готовила, сейчас это обычно делаю сам или теща, когда приезжает к нам в гости. Когда уезжаю на съемки, жена заказывает детям обеды из ресторана – она заботливая мать. Но хотелось бы, чтобы она уделяла больше внимания своим детям и семье, была хозяйкой в доме, а не «приходящей мамой». Вы готовитесь с семьей переезжать в новую квартиру. Кто занимается ремонтом? Супруга выразила желание сама заняться этим вопросом и руководить нанятой стройбригадой. Я полностью доверяю ее вкусу. Мы уже более двадцати лет живем вместе и наши предпочтения почти во всем тождественны. Она советуется со мной, но в сам процесс я не вмешиваюсь. Зато, когда я строил дачу, Света «совала свой нос» во все нюансы, даже те, которые ее вовсе не касались, чем значительно тормозила развитие строительства. Не люблю, когда мне доверяют наполовину и постоянно перепроверяют! В ссорах с женой, обычно какую позицию занимаете: «нападение» или «защита»? Сразу даю совет женщинам: думайте, что говорите мужу. В пылу, в порыве гнева можно наговорить массу глупостей, а потом их не так легко исправить. Моя жена Светлана часто бывает экспрессивной. Вся негативная энергетика, направленная на человека, остается в нем. Обычно, я не встреваю в споры: пусть жена выговорится. Я помолчу это время, а потом спрашиваю: «Ты все сказала?» Не следует женщинам сочинять длинные монологи в адрес мужчин. Сдерживайте свои эмоции! Это не красит женщину, скорее, наоборот. Какие качества Вам не нравятся в собственной жене? В силу специфики своей публичной работы, ей все время хочется поговорить и быть в центре внимания. Поэтому, не может не промолчать и не выступать на передний план в кругу наших общих друзей. Все и так знают, что она известная на всю страну телеведущая, но бокал шампанского дает ей право занимать лидирующие позиции, напрочь позабыв обо мне – главе семейства, мужчине и ее супруге. К тому же, я старше ее на десять лет. Считаю, что женщине нужно быть скромнее в лоне семьи. Как говорят, «короля играет окружение». Нужно давать больше свободы своему мужу, а не перебивать его и выступать самой. Я обращаюсь посредством Вашего журнала к своей супруге, а другие жены может, прислушаются ко мне. Женщины, помните, кто в доме главный! Неужели, у Вас такие расхождения со Светланой в борьбе за «место под солнцем»? Все также как и у других семей, а может и тяжелее. Мы видимся с женой редко, поэтому хочется продлить те минуты, когда нам удается побыть наедине. Хотя, со Светиным характером это довольно проблемно… У нас по гороскопам вообще полная несовместимость: нигде даже не упоминается союз Скорпиона и Весов. Наверное, мы все еще вместе благодаря моему покладистому характеру. Я позволяю иногда Свете командовать мною, поэтому и страдаю от этого. Вам часто приходилось сталкиваться с коронной женской фразой «Мне нечего надеть…»? Моя Света одевается безупречно в плане стиля. Но у нас два извечных вопроса: «Что надеть?» и «Где все это хранить?» Поэтому, в новой квартире есть отдельная гардеробная, которая вся принадлежит Светлане. А я с двумя сыновьями буду скромно ютиться с вещами на нескольких шкафных полочках. Но я нормально отношусь к этому, потому что довольно аскетичен в одежде и мне не нужен гардероб, как у английской королевы Елизаветы II. Света – телеведущая, но наряды себе подбирает сама. Правда, надевает одну и ту же вещь максимум дважды в год. Поэтому, мой совет: освобождайтесь от ненужных вещей. Я убежден, если вещь пролежала более двух лет нетронутой, ты больше ее никогда не наденешь и пора от нее избавиться или подарить кому-то. Сегодня все чаще можно встретить женщину с сигаретой в руке, нежели мужчину. Вам по-нраву такая перемены в современном мире? Мне они не по-душе! Курение говорит о человеческой слабости. К примеру, мне не нравится, что моя жена курит при детях. Но, слава Богу, дети видят некурящего папу и берут пример с меня Старшему Владимиру – двадцать один год, а младшему Климу – двенадцать лет. Я тоже раньше курил, но бросил более двадцати лет назад. Я понимаю, что сейчас дама с тонкой сигаретой в руках возведена чуть ли не в ранг элегантности и стильности, но, по-моему, это признак дурного вкуса. Знаю, что Ваша супруга сама водит автомобиль. Вы доверяете женщинам за рулем? Света очень осторожно водит машину. Она примерный водитель, а я люблю скоростную езду. Когда везу куда-то детей, жена строго приказывает мне: не ехать более 100 км/час. Кстати, старший сын и сам уже водит машину. К поклонникам Вы жену ревнуете или она Вас? Безобидный флирт – это нормально. Когда я нахожусь в кругу женщин, мне хочется им нравиться. Мне бы хотелось, чтобы жена относилась терпимее к моей профессии, к тому, что я – актер и я могу нравиться не только ей одной. Я ведь нравился многим женщинам, но выбрал именно Светлану себе в жены, поэтому она должна доверять мне и перестать ревновать к каждой женщине, находящейся рядом со мной. Нужно доверять своему мужу, дорогому, единственному и любимому человеку! Мы ведь уже прожили в браке более двадцати лет. Какие качества Вы цените в представительницах прекрасного пола? Скромность, простоту в общении, красоту, умение держать свои эмоции в узде и не позволять себе хамить, грязно ругаться. Мне не хочется общаться с женщинами, которые относятся к мужчинам как к людям второго сорта. В последнее время такие дамы стали часто встречаться, особенно в Москве. Вопрос о женской красоте тоже весьма спорный. Я равнодушен к общепринятым канонам женской красоты, так называемым «Мисс красоты», «секс-бомбам» и «светским львицам». Как правило, они развязны, так как думают, что за их красоту им все прощается. Но не следует забывать, что бабий век короток… Вообще, чем красивее женщина, чем лучше она одета – тем трудней с ней разговаривать. Некрасавицы более приветливы и им не все так просто дается в этом мире – не «за красивые глазки». Я таких женщин больше уважаю.