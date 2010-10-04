Пісня року відродилася

Цього року давні подруги стали творчими партнерами і відновили традицію проведення щорічного музичного проекту під егідою продюсерського центру "Пісня року". Разом з відомими артистами, які в минулому році вийшли на новий творчий рівень, в щорічному шоу вперше взяли участь зовсім молоді зірки, які зробили справжній прорив в цьому році і в короткі терміни завоювали велику популярність. Прозвучали головні хіти року від найпопулярніших артистів України і Росії. У концерті взяли участь: Таїсія Повалій, Віра Брєжнева, Потап, Тіна Кароль, Alyosha, Наталія Могилевська, Світлана Лобода, "Алібі", Олена Вінницька, Гайтана, Олена Ваєнга, Тетяна Нєдєльська, Анастасія Приходько, Олександр Пономарьов і Злата Огнєвіч, яка отримала Премію за найкращу пісню. Разом з українськими зірками виступили виконавці з Росії – Сергій Звєрєв, Сергій Лазарєв, Борис Мойсеєв, Тетяна Овсієнко, групи "Рефлекс" та "Корні". На сцені було немало зоряних дуетів: Ані Лорак, в запаморочливій яскраво-червоній бальній сукні, презентувала романтичний дует з елегантним Сергієм Лазарєвим: вони виконали ліричну композицію англійською мовою, що викликала бурхливі оплески публіки. Легковажний Потап «зрадив» брюнетці Насті Каменських з яскравою блондинкою Вірою Брєжнєвою. Ірина Білик, в білому весільному платті, з'явилася під ручку з епатажно-гламурним Сергієм Звєрєвим і заспівала з ним пісню, а потім, переодягнувшись у все чорне, виступила в дуеті зі своєю подругою Ольгою Горбачовою. Ведучими концерту стали відомий шоумен Тімур Родрігез та українська телеведуча Юлія Литвиненко. Концерт минув у кращих традиціях знаменитого щорічного шоу, з якісною сценографією і музичним супроводом, а виступи артистів супроводжувалися хореографічними номерами шоу-балетів. Телевізійна версія шоу вийде в ефір в період новорічних свят.