Клинтон и «фабриканты» подали пример украинцам (ФОТО)

В минувшие выходные в Киеве на Михайловской площади площади было особенно людно. Здесь состоялась акция «Битва за будущее», посвященная борьбе со СПИДом. Она была организована Фондом «АнтиСПИД» Елены Пинчук. В акции приняли участие почти 3 000 человек, преимущественно молодого возраста. Кульминацией программы стало выступление 42-го президента США Билла Клинтона. Он сообщил, что уже давно занимается проблемой СПИДа. Клинтон рассказал, что и сам сдал тест на СПИД, чтобы подать другим хороший пример. Правда, произошло это еще 20 лет назад. Тем не менее, он призвал украинский народ бороться с болезнью и агитировать к таким же действиям всех своих друзей и близких. Украинский бомонд тоже не стоял в сторонке. Звезды объявил войну СПИДу, а потому собрались вместе, чтобы призвать украинцев заботиться о своем здоровье и безопасности. Фонд Елены Пинчук пригласил на концерт таких украинских исполнителей как Ани Лорак, Ирина Билык, Оля Горбачева, Александр Пономарев, Джамала, Тина Кароль, Наталья Могилевская, участники «Фабрики зірок 3» и других. Кстати, хороший пример украинцам старался подать не только американский экс-президент, но и наши артисты. Причем самая активная инициатива исходила от младших участников концерта. В рамках антиспидовской акции участники шоу «Фабрика зірок 3» сдали экспресс-тесты на ВИЧ непосредственно в прямом эфире. Также перед зрителями выступил с речью Владимир Кличко. Боксер рассказал, что сдает тест на СПИД трижды в год. Это связано не только с повышенной сознательностью Владимира, но и с особенностями его работы. фото Вера Пидгайна