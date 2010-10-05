Тимати: Я прекращаю всяческие интимные отношения не по любви

Тимати, для начала внесите ясность: какие отношения вас связывают с моделью Софией Рудневой (19 лет) и певицей Алексой (22 года)? – С каждой из них у меня были романтические отношения. Сейчас мы дружим, особенно с Соней. Я очень горжусь тем, что расставание нам не помешало сохранить теплые человеческие отношения. Это важно. БЛИК: – Они знакомы? – Я познакомил их на детской «Новой Волне». Теперь они знают друг друга. БЛИК: – Неужели такой мужчина, как вы, одинок? – Я в поиске. БЛИК: – Скажите, а отношения на одну ночь присутствуют? – Уже нет. БЛИК: – И как долго собираетесь жить без секса? – Все зависит от того, как скоро я встречу ту самую девушку, которую полюблю и смогу назвать ее своей женой. Я не говорил о полном отказе от секса, я сказал, что прекращаю всяческие интимные отношения «не по любви». Возможно, уже завтра я встречу женщину, которую полюблю. А может, и через годы. Не знаю. БЛИК: – Кто имеет больше шансов стать вашей девушкой: блондинка или брюнетка? – Нет такого стереотипа. БЛИК: – Скажите, какой секс лучше: с малолетними девушками или опытными зрелыми дамами? – Самый лучший секс – по любви: неважно, имеет женщина опыт или она вовсе девственница. БЛИК: – Тимати, вы порно смотрите? – Раньше смотрел, сейчас не вижу в этом смысла. БЛИК: – Было такое, что принимали наркотики? – Никогда не экспериментировал с наркотиками и не собираюсь. БЛИК: – О чем вы мечтаете на данном жизненном этапе? – Семью хочу! БЛИК: – Вы готовы жениться на девушке совершенно не публичной и неизвестной? – Так, скорее всего, и будет. БЛИК: – Какими качествами должна обладать ваша жена? – Она должна хорошо готовить, быть житейски мудрой, уважать меня и мои устои. Она должна быть красивой, иметь хороший вкус во всем. Много критериев... Всего не перечислишь. БЛИК: – А вы сами умеете готовить? – На кухне я достаточно уверенно себя чувствую. Я очень хорошо готовлю птицу. Могу неплохо запечь рыбу дорадо в фольге. Могу сварить суп, приготовить салат. БЛИК: – На что вы готовы ради своей любимой? – Готов частично поменять себя, свои привычки – это огромный труд и реальная жертва. БЛИК: – Хотите ли детей? Если да, то сколько? – Да, хочу. В идеале хочу двоих детей. БЛИК: – Сколько у вас машин? – Пять штук: Porshe, Audi, Ferrari, Rolls Royce, Mercedes. БЛИК: – Тимати, что для вас значат деньги, богатство? Много недвижимости прикупили? – Деньги и богатство – это комфорт. Не могу сказать, что у меня много недвижимости. Она есть. Мне хватает. В Украине нет ничего, но я планирую приобрести что-то в Киеве. БЛИК: – Кстати, во время последнего визита вы ходили в Киево-Печерскую лавру. Кто посоветовал или сами решили? В монастырь не собирались уходить? – Пока не думал. Но я частый гость в Киево-Печерской лавре. У меня там есть даже свой духовный наставник – батюшка, с которым я дружу и часто советуюсь. У каждого человека должны быть святые места, к которым он стремится. Там он может уединиться и подумать о жизни. Киево-Печерская лавра – одно из тех мест для меня. фото starfm.com.ua