Шоптенко и Скрипка вылетели после дискотеки 80-х

Но не все участники прошли в следующий тур. Для Алены Шоптенко и Олега Скрипки дискотека 80-х стала финальным концертом. Пара набрала наименьшее количество баллов и вынуждена была покинуть шоу. «Песня про зайцев», ради которой Алена надела розовые заячьи ушки и прикрепила к шортикам хвостик, не спасла ребят даже в таком оригинальном исполнении. - Моя спортивная натура не дает мне расслабиться, если речь идет о соревновании, - прокомментировала свой вылет Алена. – Если я уже взялась, то стараюсь работать так, чтобы все было идеально. Но, видимо, пение – это не совсем мое занятие. В любом случае, ни о чем не жалею. Раньле я не пела даже в караоке, теперь знаю, как это делается. Возможно, мой опыт пригодится мне в дальнейшем. Жюри наиболее отметило выступления пар Берсенева-Каменских, Писанка-Гришко и Харчишин-Будина. Последних не сразу узнали не только зрители в зале – сами Валера и Ольга признались, что впервые примерили на себя образ хард-рокеров. - Видеть себя с накрашенными глазами – очень странное ощущение, - признался перед выступлением Харчишин. – У меня это впервые. - А мне очень нравится мой ирокез! – добавила Будина. – Девочки-стилисты постарались на славу. Они так долго колдовали над моей шевелюрой, почти два часа! Не только Ольга Будина в этот вечер могла похвастать повышенным вниманием парикмахеров к своим волосам. Новый имидж примерила и Руслана Писанка. На первый взгляд, ее прическа зафиксирована огромным количеством лака. На самом же деле основу прически составила картонная конструкция, умело спрятанная в волосах Русланы. - А как же, у меня сегодня такой образ, надо соответствовать! – хвасталась Писанка работой стилистов коллегам по шоу. – У меня еще и ресницы фиолетовые! Вот, посмотрите… Меньше всего внимания, наверное, досталось партнеру Русланы Владимиру Гришко. Образ оперного певца, репетировавшего у себя дома, подразумевал всего лишь сеточку на голове. А вот квартет «ВИА Гра»-Сергей Астахов шокировали всех не экстравагантными прическами, а чем-то более приземленным. За кулисами девушки появились с «грудничками» на руках. И пока окружающие размышляли, когда же сексапильное трио успело родить, причем одновременно, Ева, Надя и Альбина открыли «детскую» тайну: роль новорожденных деток «играли» свертки из ткани, умело скрученные реквизиторами шоу «Зірка+Зірка».