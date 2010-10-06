Вера Брежнева: Мне близок стиль раскрепощенной

Вера Брежнева (28 лет) давно заслужила славу одной из самых женственных певиц на нашей сцене. Она неоднократно занимала первые места за свою красоту. Вот только обсуждать свои достоинства красотка не любит, утверждая, что желает, чтобы ее знали и узнавали благодаря творчеству.
Несмотря на это, поклонники Брежневой любят обсудить тему: какого же размера грудь у певицы. И как ни пыталась артистка утаить информацию – все тайное стало явным. У Веры – второй с половиной размер! Единственное, о чем певица не стесняется говорить – о своей натуральности: – Я, конечно, могла бы вам показать, что у меня грудь своя, – шутя, предлагает Брежнева. – Но вы все равно не поверите. К счастью, пока я могу обойтись без хирургического вмешательства. Моя грудь выросла только в 17 лет, а до этого спрашивали: «Почему ты плоская?». Даже обзывали доской! – вспоминает нелегкий период певица. Вера, как вы ухаживаете за телом, грудью? Делаете маски? – Самый простой рецепт красоты – выспаться, принять душ, вымыть голову и умыться! Какой самый необычный комплимент вам говорили? – Я люблю комплименты от людей, которым доверяю, которые не льстят, не пытаются угодить и всегда говорят правду. Очень ценны комплименты от детей. Когда я была на детской «Новой Волне» в «Артеке», ко мне подошел ребенок, сел на руки, обнял и сказал: «Какая же ты хорошая». Я расслабилась и поняла, что больше мне ничего не нужно. Какое нижнее белье предпочитаете? – Мне близок стиль раскрепощенной, знающей себе цену и уверенной женщины, не сомневающейся в своем успехе! Есть мнение, что карьера певицы зависит от груди. Вы так считаете? – Считаю: если человек интересен, то он интересен сам по себе! Моя внешность – это далеко не все, что у меня есть. И, я надеюсь, все это скоро поймут! musicua.com i.piccy.info>i.piccy.info etomir.com gl5.ru