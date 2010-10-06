Вера Брежнева: Мне близок стиль раскрепощенной

Несмотря на это, поклонники Брежневой любят обсудить тему: какого же размера грудь у певицы. И как ни пыталась артистка утаить информацию – все тайное стало явным. У Веры – второй с половиной размер! Единственное, о чем певица не стесняется говорить – о своей натуральности: – Я, конечно, могла бы вам показать, что у меня грудь своя, – шутя, предлагает Брежнева. – Но вы все равно не поверите. К счастью, пока я могу обойтись без хирургического вмешательства. Моя грудь выросла только в 17 лет, а до этого спрашивали: «Почему ты плоская?». Даже обзывали доской! – вспоминает нелегкий период певица. Вера, как вы ухаживаете за телом, грудью? Делаете маски? – Самый простой рецепт красоты – выспаться, принять душ, вымыть голову и умыться! Какой самый необычный комплимент вам говорили? – Я люблю комплименты от людей, которым доверяю, которые не льстят, не пытаются угодить и всегда говорят правду. Очень ценны комплименты от детей. Когда я была на детской «Новой Волне» в «Артеке», ко мне подошел ребенок, сел на руки, обнял и сказал: «Какая же ты хорошая». Я расслабилась и поняла, что больше мне ничего не нужно. Какое нижнее белье предпочитаете? – Мне близок стиль раскрепощенной, знающей себе цену и уверенной женщины, не сомневающейся в своем успехе! Есть мнение, что карьера певицы зависит от груди. Вы так считаете? – Считаю: если человек интересен, то он интересен сам по себе! Моя внешность – это далеко не все, что у меня есть. И, я надеюсь, все это скоро поймут! musicua.com i.piccy.info>i.piccy.info etomir.com gl5.ru