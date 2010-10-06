Джо Кокер напутствовал Матиаса

И большая часть публики восторженно приняла выступление экс-фабриканта, особенно ее женская часть. Матиас к выступлению тщательно готовился, поскольку понимал, что петь на одной сцене со звездой мирового уровня не только престижно, но и ответственно. Перед зрителями концерта Матиас предстал не только как исполнитель, но и как композитор. В начале его выступления прозвучала инструментальная композиция «Интро», которую артист специально сочинил для концерта Кокера. Помимо своего хита «Ангелы не умирают», Матиас исполнил для зрителей совершенно новую песню «Воздух», которую артист записал буквально накануне. После выступления Матиас занял место в первом ряду партера, а после концерта у артиста состоялась встреча с Джо Кокером. Мировая знаменитость очень благосклонно отнеслась к молодому коллеге, который пел у нее на разогреве. Кокер был немногословен и пожелал нашему начинающему артисту всяческих успехов. Кстати, в начале сентября Матиас вышел из под опеки «Нового» канала и заключил контракт с продюсером Владом Багинским, который занимается организацией в Украине выступлений звезд российского и украинского шоу-бизнеса. Среди них: Потап и Настя Каменских, Лолита, Анастасия Заворотнюк, Анастасия Приходько и многие другие. Константин Меладзе по мере возможностей также помогает экс-подопечному фабриканту. Матиас созванивается с Меладзе, советуется.