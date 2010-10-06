Влад Дарвин стал шаманом

600 свечей и 20 перьевых подушек привез с собой на одно из промышленных предприятий в пригороде Киева певец и композитор Влад Дарвин. Так начались съемки третьего по счету видео артиста на песню «Йога или спирт»…. Каково же было удивление работников предприятия, когда к исполнителю присоединились 10 ярких персонажей - все как один с яркой неординарной внешностью, в яркой одежде, без обуви,- и съемочная группа во главе с режиссером клипа Александром Образом. Странные движения артиста и его команды посреди одного из фабричного цеха произвели фурор среди работников предприятия: рабочий день был сорван окончательно и бесповоротно, любопытствующие столпились в дверных проемах и с интересом наблюдали за ярким зрелищем - групповым сеансом холотропного дыхания во время съемок клипа. Атмосферу йога-студии в заводском помещении создавали 600 ароматических свечей, расставленных прямо на фабричных станках, вереница разбросанных на полу перьев и гигантский диско-шар, прикрепленный к специальной выдвижной конструкции. Сам Влад Дарвин предстал в образе нео-шамана – просветленного человека будущего, облаченного в костюм, напоминающий наряд героя футуристического фильма. «Неошаманскую форму» специально для клипа пошила известный стилист Анна Осмехина. В центре зала на розовых йогаматах Влад Дарвин и 10 героев клипа совершили увлекательное путешествие в глубины своего подсознания. Сеанс холотропного дыхания не был игрой – прямо во время съемок участники процесса входили в транс, а некоторые даже теряли сознание. Но все закончилось хорошо: придя в себя, герои клипа устроили настоящую дискотеку с неистовыми танцами, яркими огнями и всеобщим весельем. Во время съемок клипа «Йога или спирт» несколько раз срабатывали противопожарные датчики: все-таки, такое количество свечей – это грубое нарушение правил противопожарной безопасности. Несмотря на «некоторые неудобные нюансы», руководство предприятия пошло навстречу артисту со съемочной группой и позволило довести съемки до логического завершения. Оценить старания Влада Дарвина и компании поклонники смогут уже в конце октября.