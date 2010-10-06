Наталия Могилевская летом не отдыхала

6 октября 2010, 13:59

А Михаил Поплавский отпуск провел у мамы Бархатный сезон упорно подходит к концу, и наши звезды уже готовы любезно рассказать нам о своих летних приключениях. Итак, Наталья Могилевская и Михаил Поплавский проводили время на лоне природы, девушки из группы «Зебра» в поисках приключений и экстремальных ощущений, Ива Rich и Лавика предались романтическому отдыху, а Влад Чехов максимально совмещает приятное с полезным и успел объехать «полмира».

Наталья Могилевская - Этим летом никуда отдыхать я не ездила, так как было много работы, съемки клипа. Но все же, я решила, что не стоит проводить все лето в Киеве, тем более, что была такая великолепная погода, и сняла загородный дом. Несмотря на то, что дом находится недалеко от Днепра, мы с друзьями купались в огромном бассейне, который расположен у дома. Я поставила вокруг него шезлонги, и мы устраивали по вечерам там вечеринки: веселились, дурачились, танцевали. Установили барную стойку и делали коктейли. Кстати, клип «Морские звезды» мы снимали в этом доме, и все вечеринки с друзьями у меня проходили так же весело, как это показано в моем видео. А вот побывать на море получилось только несколько раз, и то эти выезды были связаны с концертами: в Одессе, Монако и Каннах. Группа Зебра - Этим летом мы щекотали … нервы. Во время туристической поездки в Румынию переночевали в замке Дракулы, издревна овеянным самыми жуткими будоражащими кровь и сознание легендами. Однако ничего подозрительного с нами не произошло. Хотя стоит сказать, что необычная энергетика все же присутствует по всей территории этой страны, а рядом со знаковыми местами она только усиливается. С собой мы привезли сувениры: по ящику водки «Дракула» и вина «Вампир», которые пользуются у туристов ошеломляющим успехом. Подарки нашим друзьям очень понравились (смеются), а особенно Алексею Залевскому, которого наши рассказы вдохновили на создание новой коллекции! А также этим летом мы впервые совершили длительный переезд на мотоциклах из Киева в Ужгород на традиционный байкерский рокфестиваль «MusicBikeUkraine». Конечно, утомительное путешествие, но это количество позитивной энергии и экстрима определенно этого стоит. К тому же, мы получили множество аплодисментов, выступая перед многочисленной аудиторией из разных стран. Бархатный сезон провели в студии звукозаписи и уже готов наш первый сольный альбом, название пока что останется секретом! Ива Rich - Это самое романтическое лето! Его я провела с любимым человеком, который подарил мне незабываемое путешествие в Турцию. На море, а это был курорт Анталия, мы лежали на пляже, много плавали. И практически не расставались! Посетили термальные источники Памуккале. Это одно из моих любимых мест в Турции, неземная красота белоснежных террас завораживает, а время словно останавливается. Говорят, что если не был в Паммукале, не был в Турции, однако, наверное, это же выражение относится и к Стамбулу. Мы вдвоем гуляли по его отдаленным улочкам, посетили мечети и прокатились по Босфору. Мой любимый, стойко и мужественно перенес наш визит на базар специй, где мы приобрели для всех полезные подарки. А с осени началась учеба снова в двух вузах, концерты, программы, записи, но главное, что благодаря такому прекрасному отдыху и компании, я готова идти в бой (смеется). И уже жду следующего сюрприза! Лавика Две недели изучала Хорватию! Я ехала с целью отдохнуть, понежиться на пляже, но красота природы и следы истории великой цивилизации заставили меня провести практически все дни с рюкзачком на спине и фотоаппаратом в руке. Спасибо моему парню, который разделил со мной мои увлечения и мы прекрасно провели время. А вот полежать на пляже удалось только три дня, но я не жалею, ведь сколько интересного я бы тогда пропустила. Мы посетили пять экскурсий – нереальной красоты Плитвицкие озера, остров Брионии, кстати, как раз в этот день на нем пребывала Анджелина Джоли, немного адреналина получили в пещере Церовачке, посетили города Пулу, Порече, Рованичи, ощутили дыхание древнего мира на развалинах римского амфитеатра. Во время отдыха пробовали различные местные блюда, но больше всего удовольствия я получила от мидий, которые готовят на белом сухом вине, с добавлением чеснока, веточки розмарина, оливкового масла и сухарей. Однако, в Киеве настолько вкусно приготовить не получается, наверное, не хватает хорватского чистейшего воздуха и морского бриза. Влад Чехов - В этом году как никогда у меня получился яркий микс путешествий, развлечений, знакомств и приключений! Поэтому всегда с собой в отпуск обязательно беру кредитную карточку! Во-первых, я осуществил мечту своего детства и побывал на Кубе, где одна кубинка, заметив свободолюбивые искры в моих бунтарских глазах, подарила мне футболку с изображением Че Гевара. В ней я проходил почти весь отпуск. Во время отдыха посетил город Гавану с его неповторимыми старинными крепостями, пещерами. А как-то даже услышал по местной радиостанции свою песню. Приятно осознавать, что твоя музыка интернациональна. К середине лета с друзьями отправился во Францию, где, как оказалось, проходили дни России, поэтому меня пригласил посол выступить на празднике. Исполнив для французов новые песни и хит «Фотография любви», я сполна насладился местными пейзажами и достопримечательностями. Ну и, наверное, самое впечатляющее были летние съемки Новогоднего клипа в соответствующем зимнем обмундировании в сорокоградусную жару! Михаил Поплавский - Свой отпуск провожу у мамы в селе. Ей уже 86 лет, сложно одной – вот, помогаю. К тому же, не люблю отдыхать за границей, не могу находиться где-то на заграничных курортах больше двух дней. Люблю поработать в поле – море удовольствия. У меня 4 тыс. гектаров земли, и я по полдня на комбайне убираю урожай. Иногда просто лежу на солнышке. Для меня очень важно приехать в родное село, к родному дому, где живут чуткие, добродушные и трудолюбивые люди. Напиться с колодца родниковой воды, зарядиться положительной энергией от родной земли и пообщаться с людьми, среди которых я вырос. Тогда чувствуешь себя сильным, способным творить и делать людям добро.

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