Анна Семенович: Мужчины всегда есть в моей жизни

Анна, в прессе недавно опять появилась новость о том, что вы похудели на 10 кило. Почитаешь – и такое впечатление, что вы полнеете и худеете словно воздушный шарик… — Да нет, я уже много лет практически все время нахожусь в одном и том же весе. Иногда, бывает, худею на проектах, когда большая физическая нагрузка, от усталости. Но сама по себе я на диетах не сижу, никогда не мучила себя голодом. Наоборот, считаю, что мое тело прекрасно, а быть худой, анорексичной моделью — мне это не нужно и не пойдет оно мне. Вот посмотрите на Руслану Писанку – мы сейчас с ней задействованы вместе на песенном проекте «Зірка+зірка» на телеканале «1+1»… Я ею в этом плане восхищаюсь: гарна дивчина, никогда не строит из себя худеющую дурочку, ест что хочет и довольна собой во всех отношениях. Вот и я стараюсь так же. — Насколько крепка ваша сила воли? — Надеюсь, крепка. Иногда я ее включаю, но часто, как и большинству людей мне хочется расслабиться. — А есть ли у вас свой маленький подвиг на этой почве? — Да, наверное, моя работа. Потому что заниматься шоу­бизнесом – это уже маленький подвиг. Перелеты, недосыпы, жить сразу на несколько городов… Тяжело это. — Что за катастрофа случилась у вас дома этим летом? — Ой, да затопило. И для меня это действительно катастрофа, потому что с моим графиком заниматься ремонтом – это практически нереально. Был дома потоп, потому что в нашей стране, к сожалению, как и в вашей, наверное, отключают на пару недель горячую воду для профилактики. Вот и у меня отключили, а потом включили и из крана – я думала, что он закрыт ¬ потекло везде, куда можно. — Еще пару лет назад вы говорили, вот, мол – все, через два года точно замуж выйду, ребенка рожу… Но время идет, а воз и ныне там. Когда же вы, наконец, остановитесь? — Когда я, наверное, почувствую уже невыносимую усталость от моей работы, почувствую необходимость поставить эту точку и передохнуть. Я не боюсь менять свою жизнь. Когда¬то я ее уже меняла, уйдя из спорта. И теперь также без особых проблем могла бы бросить все и заняться семьей, домом. На какое­то время или даже навсегда, если понравится. Возможно, после этого Нового года я и возьму какой­то тайм¬аут на год­другой. — Есть ради кого? — Ради себя самой. А мужчины всегда есть в моей жизни, но я не делаю это достоянием общественности. — Не боитесь ли вы такого развития событий в своей жизни, как сейчас пишут о вашей экс¬коллеге по группе «Блестящие» Жанне Фриске – в молодости она якобы сделала аборт, а теперь не может забеременеть… — Дети даются Богом. И когда он захочет, тогда они у меня и будут. — Бывали ли такие ситуации, что мужчины вас шокировали своими поступками, подарками? — Нет, мне как­то везло всегда на серьезных, умных мужчин и неприятных поступков, которые бы меня шокировали, от них вообще не помню. Но я не впаду в шок и от приятных поступков. Возможно, я ими сильно избалована, потому что все, что мне дарят, знаки внимания ¬ воспринимаю как должное. — То есть, вы можете принять подарок любой стоимости и при том не чувствовать себя обязанной? — Подарил – спасибо, молодец, до свидания. Это его выбор, я же его не просила. Вот если бы я просила – тогда другое дело. Хотя я вообще не считаю, что женщина может быть чем­то обязана мужчине. — Кто из женщин удивлял вас своей красотой, подачей себя? — Буквально недавно у вас, в Украине была Орнела Мути, я видела ее, сидя на конкурсе «Мисс Украина» сидя довольно близко от нее. Так вот меня поразило, как может выглядеть женщина в 60 лет. Она не скрывает свой возраст – и правильно, ей гордитья нужно собой. — Когда вы заставляли больше всего волноваться свою маму? — Наверное, когда я выходила на чемпионаты мира или Европы, а она смотрела прямую трансляцию. А вообще я стараюсь маму оберегать от лишних волнений и потому далеко не всегда рассказываю ей о том, что у меня происходит на самом деле. Ну, а еще раньше она читала желтую прессу и очень переживала после каждой публикации. Однако сейчас мама поняла, что не стоит тратить время на ненужные вещи. Теперь она воспринимает все это как комикс, веселые картинки и уже так не волнуется. Хотя, когда ты сидишь в туалете, то, может быть, такие газетенки, которые занимаются выдумками о личной жизни артистов, и могут поспособствовать процессу (смеется). — Вы помните свой первый гонорар? — Мне было 12 лет, и я выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Мне стали платить зарплату 80 рублей. Моя бабушка получала такую же пенсию. Я отдавала почти все маме, она мне оставляла 15 рублей на мелкие мои расходы. Уже тогда я активно выезжала за границу и мечтала накопить на розовый пенал, очень красивый и стоил что­то около 100 долларов. Огромная сумма для ребенка! Но я купила. Еще хотела фломастеры многих цветов, которые тогда еще не продавались в наших магазинах (это был 1992 год). Вот и копила. — А сколько сегодня стоит заказать на корпортатив Анну Семенович? — Это могут быть разные цены – смотря куда лететь, сколько выступать… — Ну, например, к нам, в Киев, со стандартным выступлением – 40¬45 минут… — Это стоит 15 тысяч долларов. — Вы сейчас снимаетесь в Киеве в комедии «Поручик Ржевский и Наполеон», режиссера Марюса Вайсберга, у которого снимались и в «Гитлер капут!». Как вам работается в комедиях подобного рода? — В странах СНГ часто считается, что артист может сидеть, ждать, пока он понадобиться режиссеру. На стульчике, под дождем где ­нибудь. Вообще отношение у многих режиссеров, особенно если это не топовый артист, не очень уважительное. Но у Марюса ничего подобного нет. Напротив, все делается для артиста: удобные гримерки, кормят хорошо, а главное – решены все административные вопросы. Еще он очень добрый, позитивный человек, но мне с ним комфортно не только поэтому, а потому что он, в отличие от многих режиссеров четко ставит задачу: что и как нужно сделать в кадре от сих границ - до сих, не нужно придумывать себе образ. Я всю жизнь занималась танцами, фигурным катанием, но не профессиональная актриса, а с ним мне все понятно. — Кого вы ираете в «Поручике…»? — Сумасшедшую, жутко влюбленную в Ржевского дамочку. — Вы могли бы быть очарованы таким персонажем, как этот герой анекдотов? — Жутко не люблю бабников. Чую за версту и стараюсь всегда обходить стороной. У меня многие подруги просто тают: ах, он такой мужчина­ праздник! Прекрасный секс, никаких обязательств… Я не осуждаю мужчин, которые любят сразу многих женщин, такова их мужская природа, но такие – не для меня. — Почему вы позволяете режиссерам так активно эксплуатировать себя в роли дурочки и создавать себе такой образ на все СНГ? Ведь в жизни вы производите другое впечатление, но в глазах народа зарекомендовали себя не иначе как легкомысленная блондинка­пустышка… — Знаете, у каждой актрисы есть своя ниша. Если бы я родилась с темными волосами либо внешности манекенщицы, либо, наоборот, очень полной, то мне бы предлагали другие роли. Но я вот такая – пышногрудая, блондинка, с бэйби­фэйс, то есть, с кукольным личиком, и лезть в какие­то трагические роли мне пока невозможно. Может быть, позже. Считаю, каждому в жизни свое место. Удел актеров — заставлять людей улыбаться. А ко мне очень многие подходят и говорят «спасибо» за фильм «Гитлер капут!», говорят, что я очень очаровательной там получилась. И мне радостно от этих слов, от признаний людей, что они смотрели этот фильм с удовольствием. Я того и добивалась – чтобы моя игра доставляла удовольствие зрителям. А кого играла – это уже второй вопрос. Мы все комики, клоуны и это здорово. фото img.zvezdi.ru zvezdi.ru