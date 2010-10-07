Виа Гра отмечает десятилитие!

На вопрос журналистов о том, как все-таки удается Константину Меладзе на протяжении довльно немалого времени писать такую утонченную нежную лирику, которая передает глубокие преживания женской души, Константин иронично ответил, что считает себя в чем-то даже стенографистом: «Я не пишу музыку от фонаря! Я просто отображаю то, что как мне кажется, органично подходит тем людям, с которыми я работаю, а именно этим красивым талантливым обаятельным девушкам. То есть, я просто прописываю их эмоции чувства, вот и весь секрет!» Так же Константин Меладзе смело резюмировал, что за последнее десятилетие, считает группу Виа-Гра одним из самых резонансных и ярких проектов в российско-украинском шоу-бизнесе: «Проект очень силен и по части промоушена, и творческих идей, и коммерческих планов. А самое главное при этом то, что наш творческий рост проходил всегда стабильно и это не были какие-то одноразовые всплески. Именно в этом, считаю, так же, одна из составляющих нашего успеха!» Надежда Мейхер, которая является одной из первых участниц группы, в свою очередь призналась: «Я счастлива, что выбрала такой непростой путь, хотя тогда даже его и не осознавала. За это время в моей жизни происходило много разных событий, я покидала группу, были взлеты и падения, но чувствую, что судьбой мне предназначено быть с этим коллективом, поэтому, как говорится, через тернии к звездам!» Также участницы отметили, что чувствуют большую ответственность за то, что коллектив дает им возможность полно и гармонично развиваться творчески, в первую очередь исполняя музыку, созвучную их душам! Напомним, что это будет первый сольный концерт группы «Виа-Гра» в Украине. А вот относительно самого юбилея, продюсер Дмитрий Костюк говорит, что празднование этого события на самом деле началось еще в начале этого года туром по Украине. «Признаться честно, этот процесс для нас вообще не имеет определенной даты, вполне возможно, что празднование растянем надолго: то есть День Рождения хотим отмечать продолжительно!» фото i.piccy.info