В Киеве прошел концерт легендарного Gary Moore!

Это уже второй приезд ирландского музыканта в столицу. Два года назад Gary Moore выступал в Киеве. Сейчас же музыкант приехал с новой командой и анонсировал, что музыка в его исполнении так же претерпела некоторые изменения. Конечно же, были исполнены и старые хиты, но в целом, в нынешней программе преобладает кельтская музыка: «Я из Ирландии -говорит Гарри- и для меня природно исполнять национальный блюз. Я играл немного подобную музыку в 80-х, но для меня сейчас это вновь стало важным. Скажу, что кельтская музыка будет исполняться мной в Украине впервые. Так же, поскольку я сейчас все больше и больше возвращаюсь к Ирландии, в моей программе добавилось множество национальных инструментов». В свою очередь музыканту напомнили, что в прошлый его визит в Украину ему презентовали национальный украинский инструмент бандуру и поинтересовались, осваивает ли он его. Gary Moore отметил необычайный красивый тембр бандуры и признался, что конечно же пробовал играть на нем, но пока что только дома. Так же музыкант рассказал о том, что его известная коллекция гитар сейчас насчитывает более 80 инструментов и ему также доставляет огромное удовольствие играть на них дома. Напомним, что Gary Moore - гитарист, певец, автор песен - привнес в свое время ощутимый вклад в развитие именно блюз-рока: более тридцати лет назад он открыл гитарную музыку «белого блюза» широкому кругу слушателей. А со временем выработал и собственную узнаваемую манеру- пронзительный и вместе с тем очень лиричный стиль идеально подходивший для формировавшегося в те годы хард-н- хэви. После Киева легендарный Gary Moore с программой под названием Greatest Rock Hits посетит еще несколько украинских городов, после чего отправится в тур по России.