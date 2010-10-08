LOBODA и Макс Барских отправляются в совместный тур

Как стало известно, непосредственно инициатором создания этого творческого проекта выступил Алан Бадоев. Название же для шоу- программы «Сердце бьется» подсказала одноименная дуэтная композиция, которую Светлана и Макс записали в этом году. Артисты говорят, что это будет настоящее шоу, сильное и непредсказуемое. Обещают, что концертная программа сможет удивить многих! Над созданием шоу «Сердце бьется» трудилась лучшая команда по свету, которая из города в город теперь огромными фурами будет перемещать световую технику. Так же рассказали, что к каждому отдельному номеру созданы графические прорисовки, поставлены новые балетные номера. Теперь относительно вокальной программы: выступления Светланы будут состоять как из уже известных полюбившихся хитов, так и новых композиций. Макс Барских в свою очередь признался, что так же готов удивить поклонников исполнением нескольких новых песен. Всего же в своем совместном шоу «Сердце бьется» артисты планируют исполнить в общей сложности около 25-27 песен. И еще: певица Светлана Лобода анонсировала, что сценически она теперь будет просто называться музыкальным проектом LOBODA , так как считает, это будет звучать ярче и лаконичнее: «Имя же Светлана пусть остается для жизни». фото litkar.com.ua