Тина Кароль: Карьера не зависит от шикарной груди

Тина, какой у вас сейчас размер груди? – 4-й. Как ухаживаете за грудью? – Красивой быть не так уж просто, особенно после родов. Но не могу сказать, что к уходу за собой я отношусь фанатично. Тренировки у меня общие, ничего особенного. За три месяца их было около семидесяти. Ежедневно в обязательном порядке я посещаю или спортзал, или бассейн. А недавно еще добавились танцевальные репетиции. Ваши сценические костюмы достаточно откровенные. Муж не ревнует вас к сцене? – Супруг абсолютно нормально реагирует на мой образ сексуальной дивы. Когда я на сцене, Женя смотрит на меня, как на артистку. А вот дома – как на жену. Ведь те движения, которые я показываю на сцене – только начало того, что я ему демонстрирую дома. Какой цвет белья предпочитаете? – Какого только белья нет в моем гардеробе! Наверно, вы заметили, что я люблю экспериментировать и не отношу себя к людям, которые живут по канонам. Насколько карьера женщины зависит от шикарной формы груди? – Никак! Помимо шикарной груди, надо еще и в голове что-то иметь. img.ria.ua