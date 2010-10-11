Александр Рыбак: Я восхищаюсь Ани Лорак

Александр мы с тобой общались ровно год назад, перед твоим концертом в Киеве. Что изменилось в жизни, в профессиональном и личном плане за это время? -За год, на самом деле, изменилось очень многое. Я выпустил новый альбом «No boundaries» и совсем скоро выйдет мой второй альбом в Украине, недавно мы сняли клип на песню «Небеса Европы», снимали, кстати, в Украине, в Крыму, сразу русскую и английскую версии, режиссером стал Александр Филатович. И одно из самых главных событий этого года – концерт с моим другом Виталием Козловским в Киеве, который состоится 19 октября в Октябрьском дворце. Приходите! Будет очень интересно. (смеется) - Читала, что у тебя теперь есть собственное жилье, ты приобрел квартиру в Осло. Сам заработал? -Да, это правда. После Евровидения у меня совершенно не было свободного времени, я постоянно работал. Наконец заработал на собственную квартиру, чему очень рад. - И как тебе теперь живется отдельно от родителей, кто по быту помогает? Живётся неплохо, правда из-за большого количества работы я очень редко бываю дома. Обо всем стараюсь заботиться сам. - Кушать сам себе готовишь? -У меня каждый день новый город или даже страна, соответственно, питаюсь в ресторанах. Люблю разную еду, но ближе всего мне суши и украинская кухня. Когда я в прошлый раз был в Украине, даже купил кулинарную книгу, но пока нет времени, чтобы начать готовить по ней. А вообще хочу научиться готовить голубцы и борщ. - Если бы пригласил девушку, или просто гостей на ужин, чем бы мог их удивить? -Вот как раз из этой книги что-нибудь вкусное и приготовил бы. - Александр, главный информационный повод твоего приезда в Украину - совместный концерт с Виталием Козловским. Как возникла идея сотрудничества? - С Виталиком меня познакомила Яна Прядко, которая является его директором и, по совместительству, моим менеджером. Мы подумали, что два популярных артиста могли бы объединиться ради доброй цели, ведь концерт имеет социальный подтекст – одаренные дети со всей Украины примут участие в нескольких номерах вместе с нами. А мы, скажем так, будем подавать им пример в том, что всегда стоит идти вперёд, тогда обязательно придёшь к отличным результатам. Мы с Виталиком покажем две сольные программы. Я – «No boundaries», а он – «Тільки кохання». Также в концерте примут участие гости - звезды украинской эстрады. - Почему именно Виталик и с кем бы еще с украинских исполнителей ты не прочь поработать? -Как я уже сказал, мы с Виталиком были знакомы. Мне очень нравится что он приземленный, без каких-то замашек, человечный и талантливый. Он очень красиво поет и главное сердцем, искренне, поэтому выбор, с кем делать концерт, вообще не стоял. А из певиц я восхищаюсь Ани Лорак. Она очень хорошо поёт, кроме того, очень красивая девушка. Я считаю её лучшей певицей в Украине. - Недавно ты снимал клип в Крыму, как впечатления? -Мне безумно понравилась природа. Сочетание моря и гор – это всегда так красиво. Воздух просто замечательный. Когда мы там были, было ещё не так холодно, и мы даже успели покупаться. Я рад, что украинскую природу сможет увидеть вся Европа, мы снимали клип в двух версиях – англоязычной и русскоязычной. Текстом песни я признаюсь в своей любви к Европе, ведь она мне свою любовь уже показала, теперь моя очередь. - Съемки проходили на вершине горы, а ты вообще в горы ходить любишь, где-то бывал? Что в Крыму еще успел сделать, кроме съемок клипа, где побывал? -Да, у меня и времени нету, чтобы в горы ходить…За время съемок мне удалось побывать на мысе Фиоленте, в Судаке, Балаклаве, Ялте, Симферополе. Везде очень красиво и есть свои достопримечательности. - Можешь назвать себя экстремалом, и в чем? -Я люблю виндсерфинг. Меня привлекают волны. - Собираешься менять имидж, делать его более серьезным, или твоя аудитория пока девочки-подростки? -Не соглашусь с Вами. Моя аудитория весьма разнообразна – начиная от девочек-подростков и детишек, как Вы сказали, до взрослых людей, которые с удовольствием слушают мои песни и приходят на мои концерты. Мои песни разнообразны. Вы сможете увидеть это на концерте 19 октября, я спою не только свои песни, но всеми любимые хиты, такие как «Старый клён», «Комарово». А кроме того часто играю классику. - Ты, как-то сказал, что гораздо страшнее петь перед мамой и папой, чем перед большой аудиторией, «потому что они такие критики». Неужели до сих пор тебя критикуют? И воспринимаешь ли ты эту критику теперь? -Конечно критикуют. Я тоже очень самокритичный, постоянно нахожу в себе какие-нибудь минусы и стараюсь их искоренить. А родители же плохого не пожелают, всегда подскажут, как лучше, поэтому я к ним всегда прислушиваюсь. Но правда после моей победы на Евровидении меньше критикуют, иногда и у меня спрашивают совет. ) - Можешь сказать, что внимание поклонниц тебе разбаловало? - Нет, внимания, конечно, у меня больше, чем достаточно. Везде узнают, подходят, фотографируются. Мне это очень приятно, но я не «зазвездился», совершенно точно. Внимание наоборот вдохновляет меня ещё больше работать и творить для своих поклонников. - Популярность, как-то сказывается на психическом здоровье человека, особенно внезапная? -Просто наваливается огромное количество работы, с которой иногда очень сложно справиться. Бывает, срывает нервы, особенно если ты выкладываешься на полную, а люди показывают свой непрофессионализм и относятся к делу халатно. Тогда я могу сорваться – однажды разбил скрипку или ударил рукой так, что сломал её. Но я никогда не срываюсь на других людях, всегда страдаю только сам. - Что ты можешь позволить себе сейчас, что не позволял раньше? И какие "запреты" в жизни появились? -Пожалуй, могу позволить больше себе только в материальном плане. А «запретов» новых не появилось. Веду себя так же, как и раньше. - Девушки сами тебе предлагали жениться или интимные услуги? Ты часто соглашаешься? -Нет, до такого не доходило, мои поклонницы весьма приличные девушки. - Что нужно, что бы ты заинтересовался человеком? -Тут всё просто. Человек должен понравиться мне не только внешне, но удивить своим внутренним миром, ведь сейчас очень часто бывает так, что «обложка» просто замечательная, а внутри – пусто… - Почему вдруг появилась информация про нетрадиционную ориентацию, поклонницы переусердствовали с вниманием? -Я очень люблю употреблять слово «guys», которое означает «ребята, народ», а журналисты неправильно восприняли это слово и перекрутили информацию. - Ты не раз заявлял, что хочешь работать как композитор, не прочь написать музыку для рекламы, когда собираешься приступить к этому делу? -Я и так работаю как композитор, я пишу музыку для своих песен. Кроме того, хочу сейчас записать инструментальный альбом, в котором вы как раз увидите мои творения. - Что ты никогда не сделаешь ради пиара и славы? -Хм…интересный вопрос…Могу точно сказать, что я не готов на «чёрный пиар», да и вообще не буду создавать вокруг себя искусственный ажиотаж, тем более что я и так очень востребован и популярности мне более, чем достаточно.