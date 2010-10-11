Александр Пономарев презентовал сингл «Маме»!

Запись композиции проходила на технической базе студии звукозаписи «З ранку до ночі». Видеоклип на песню «Маме» народный артист Украины Александр Пономарев презентовал в сентябре 2010 года. Ключевая идея песни и видеоклипа «Маме»- любов и глубокое уважение к самому родному и близкому человеку на свете -родной маме. «Для меня основной смысл в том- говорит Александр Пономарев- обратить внимание на то, что кем бы ты ни был: бизнесменом, шахтером, военным, да кем угодно, ты все- равно возвращаешься домой. И мне приятно, что все люди, которые решили принять участие в этой акции -а их сотни!- таким образом поддерживают и главную идею этой песни: чаще не обходимо вспоминать про своих родителей» Это музыкальное событие прошло в рамках проведения выставки «Український музичний ярмарок - 2010» под эгидой Союза звукорежиссеров Украины, а так же при поддержке народного артиста Украины Александра Пономарева и студии звукозаписи «З ранку до ночі». По замыслу организатров, после завершения аудиозаписи песни «Маме» будет призведено сведение композиции и ее релиз отдельным синглом. Имена же всех участников проекта будут представлены на обложке, прилагающейся к диску и конечно –же навсегда войдут в историю!