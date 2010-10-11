Александр Пономарев презентовал сингл «Маме»!

В рамках проекта «Соголос-2010» заранее зарегистрированные желающие получили уникальную возможность бесплатно приобщиться к аудиозаписи новой композиции Александра Пономарева под названием «Маме». Учавствуя в этой акции каждый смог лично исполнить отрывок из песни
Запись композиции проходила на технической базе студии звукозаписи «З ранку до ночі». Видеоклип на песню «Маме» народный артист Украины Александр Пономарев презентовал в сентябре 2010 года. Ключевая идея песни и видеоклипа «Маме»- любов и глубокое уважение к самому родному и близкому человеку на свете -родной маме. «Для меня основной смысл в том- говорит Александр Пономарев- обратить внимание на то, что кем бы ты ни был: бизнесменом, шахтером, военным, да кем угодно, ты все- равно возвращаешься домой. И мне приятно, что все люди, которые решили принять участие в этой акции -а их сотни!- таким образом поддерживают и главную идею этой песни: чаще не обходимо вспоминать про своих родителей» Это музыкальное событие прошло в рамках проведения выставки «Український музичний ярмарок - 2010» под эгидой Союза звукорежиссеров Украины, а так же при поддержке народного артиста Украины Александра Пономарева и студии звукозаписи «З ранку до ночі». По замыслу организатров, после завершения аудиозаписи песни «Маме» будет призведено сведение композиции и ее релиз отдельным синглом. Имена же всех участников проекта будут представлены на обложке, прилагающейся к диску и конечно –же навсегда войдут в историю!