Украинские звезды установили рекорд! (фото)

А организаторы акции решили доказать, что поместить 10 известных людей в прозрачный куб не так уж и сложно! Новый рекорд устанавливали Иван Дрон, группа «Поющие трусы», DOMINO, резиденты Real Comedy – Билли из дуэта черного юмора "Чернослив" и Богдан Баян, телеведущий Андрей Джеджула. «Вот сегодня, в этом кубе собрались люди незнакомые, но, всех их объединили определенные эмоции, думаю, они получили массу незабываемых впечатлений и вообще, все это их достаточно взбодрило. А главное, что есть желание участников и людям интересно!», - поделился впечатлениями один с организаторов акции и автор книги «Рекорды Украины» Валентин Щербачев. «Да, нам сегодня удалось совершить задуманное, -продолжает Валентин Щербачев - 10 октября, 10 года, 10 числа, 10 человек влезли в этот куб и при этом еще и плотно на мгновение закрыли крышку. Я в который раз убеждаюсь, что на чудаках у нас в общем-то все и держится!». А после молодые исполнители поучаствовали в съемках фильма за мотивами романа Агата Кристи «10 негритят». Участники съемок совершали разные грехи, а самый злобный из «10 негритят» Захар вершил над ними правосудие. Идея, по словам организаторов, в том, чтобы дать понять, что перед законами морали все ровны. И не важно звезда ты или нет, богатый или бедный, за грехи всем придется отвечать на ровне. фото Вера Пидгайна