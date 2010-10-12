Лайма Вайкуле: У меня нет табу

– Если женщина ожидает ребенка, разве она об этом что-то рассказывает?! Это же секрет! Причем большой! Тут надо, чтобы не сглазить – утверждала артистка. – Поэтому если бы я ожидала – я бы не рассказала. А если не ожидаю, то не о чем говорить! К слову, на шоу певица приехала со своим мужем Андреем. Несмотря на теплые отношения с любимым, Лайма философски относится к штампу о браке в паспорте. Напомним, певица знакома со своим мужем с 16 лет, но до сих пор живет с ним в гражданском браке. И расписаться официально не хочет. – Я не понимаю, для чего нужен штамп?! – говорит певица. – Разве что для раздела имущества. Заметим, в этом году у пары юбилей – 40-лет со дня знакомства! Но Лайма и ее супруг никаких торжеств по этому поводу не планируют. – Мы не помним точную дату нашего знакомства. Только года помним, поэтому не отмечаем и ничего друг другу не дарим, – пояснила артистка. – Мне кажется, мы знакомы всю жизнь! И неважно, сколько знакомы, важно какие отношения! Главой семьи по утверждению Лаймы, является она, а вот готовить еду не любит. – У нас нет культа еды, – рассказывает артистка. – Только завтракаем, а потом все в бегах. Муж может приготовить себе сам, если надо. – И знаете, он сделает все, что я попрошу! – откровенничает певица. – Он благородный мужчина и всегда делает такие же поступки! БЛИК:– А как вам удается так долго хранить ваш союз? – У нас так получилось! Я не знаю никаких правил! Я все та же, что и раньше, только стала менее вспыльчива. БЛИК: – Муж вам что-то запрещает? – У меня нет табу. Даже на съемки обнаженной для мужских журналов. И Андрей понимает меня. БЛИК: – И были предложения сняться обнаженной? – У них денег не хватило, – смеется артистка. – Я бы снялась, если бы они достойно заплатили! tv.ukr.net debosh.net livestory.com.ua