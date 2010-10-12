Звезда сериала «Татьянин день» обнажилась (фото)

Все тебя знают и любят по сериалу «Татьянин день». Сколько там всего серий и в скольких из них показывают тебя? Двести двадцать одна. А меня показывают почти во всех, все-таки я главная героиня. Круто, не знал. И сколько лет жизни у тебя украл этот сериал? Ведь ты могла бы вместо этого жить, радоваться, делать что-то хорошее… Всего лишь год и два месяца, не так уж много. А потом я снималась в разных других сериалах и полнометражных кино, часть из которых еще только предстоит оценить зрителю. В некоторых шли съемки практически одновременно. Ты даешь сенсационные поводы желтой прессе для ярких статей о себе? Типа «Наташа Рудова подралась с Пэрис Хилтон и разбила хрустальную люстру»? Нет. А зачем? Во-первых, я никогда так себя не веду. А во-вторых, желтой прессе совершенно не нужны поводы для того, чтобы написать о тебе что угодно. Например, некий папарацци сфотографировал меня на какой-то вечеринке с бокалом, а его газетка тут же напечатала сенсационную новость о том, что Наташа Рудова – алкоголичка. Спивается девочка, какой ужас! Ты свободная женщина или связана унылыми узами брака? Совершенно свободная. Значит, ты в поиске? Или так устала от кавалеров, что тебе совершенно никто не нужен? Каждая женщина, которая заявляет, что ей никто не нужен, лукавит. Женщине всегда кто-нибудь нужен. Не важно зачем, но нужен. Я рад, что ты такая честная девушка. Теперь скажи, кто нужен тебе. Ой… Обаятельный. Умный. Состоявшийся. Чтобы мне не нужно было слушать про его грандиозные планы, а он уже успел их воплотить в жизнь. Кроме неземной красоты и таланта, что ждет потенциального жениха в базовой комплектации такого сокровища, как Наташа Рудова? Самая лучшая женщина на Земле! Это понятно. Но хотелось бы поконкретнее про какие-то утилитарные качества. Может, ты умеешь делать массаж? Массаж я делать умею, конечно, но только когда сама этого очень хочу. Я не эротический массаж имею в виду. Я про лечебный. А-а-а-а… Нет, лечебный скучнее. Но зато пуговицу пришить могу. Приготовить могу. Да я все могу. Я так думаю. Просто напиши, что Наташа – идеальная женщина. Но подробнее она не сказала, потому что еще и ужасно скромная. А ты могла бы подарить своему мужчине на день рождения стриптизершу? Представляешь, какой бы был хороший сюрприз? Стриптизершу? Зачем? Это все я и сама могу. Ты сэкономить, что ли, пытаешься? Нет. Просто я хочу получить все его внимание для себя, а не ту жалкую часть, которая останется пос¬ле общения со стриптизершей. Где искать тебя тем мужчинам, которые захотят быть твоими навеки? Я люблю сидеть в «Делис-кафе» на Новом Арбате часиков в девять вечера. Ну а если поближе к ночи, то, например, в «Паче». В «Паче» сложнее. Там темно и много девушек. А ты можешь держать в руке, например, газету, чтобы мужчина тебя сразу узнал? Я лучше буду держать в руке ваш журнал. Больше мужчин сбежится.