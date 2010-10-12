Константин Хабенский приехал в Киев (фото)

Прибыв в Киев, на анонсирующей пресс-конференции перед премьерными спектаклями, актеры рассказали, что сам репетиционный процесс был очень интересным и увлекательным для них. Вообще, все они уже не первый год работают с режиссером Кириллом Серебренниковым, и поэтому каких-то недоразумений и непониманий не было. Главная же сложность заключалась в освоении музыкального материала, поскольку сам спектакль музыкальный. «Музыкальный материал у нас большой и сложный- рассказала Марина Голуб- это не просто какие-то две ноты и упс –упс- упс, это серьезная оперная музыка и ее надо было петь, по крайней мере попасть в эти ноты! На это мы потратили почти год. У Кости Хабенского очень сложные арии. Не такой он уж там и вокалист, - улыбается Марина - не обижая, конечно же Костю, но все-таки во все ноты он попал и сегодня, завтра вы это услышите!» Так же актеры рассказали, что спектакль, написанный по пьесе Б.Брехта «Трехгрошовая опера» достаточно серьезный, безусловно, там присутствуют шутки, но одна из задач актеров будет состоять в том, что бы несколько по иному представить область смешного: «Знаете- поделилась Марина Голуб- нам в стране сначала запрещали веселиться, потом разрешили и стали столько всех веселить и смешить, что, не обижая никого, скажу, мы превратились в какой-то общий «Камеди-Клаб». Мне это не нравится, когда каждый может и «ниже плинтуса» и ради красного словца что-то юморить…Вот мы и попытались в этом спектакле область смешного перевести немножко в область «выше головы». Хотим, что бы просмотрев наш спектакль люди немного задумались и в душе у них что-то осталось!» Также актеры поделились впечатлениями о публике в разных странах мира, сказав, что в каждом городе, она по энергетике очень сильно отличается. И при этом выразили большой респект киевским зрителям, отметив, что здесь всегда настроены тепло и, главное понимают о чем актеры хотят сказать со сцены! фото Вера Пидгайна