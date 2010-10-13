Логинов и Седокова допелись (фото)

Этот эфир был посвящен зарубежным хитам. Со сцены звучали популярные песни Эроса Рамазотти, Адриано Челентано, Альбано и Ромины Пауэр, группы «Битлз» и другие. И если одни пары приятно радовали зрителей, то нашлись и такие, кто просто шокировал. Когда на сцену вышли двое старичков, зал замер. И лишь когда «пенсионеры» запели, раздались аплодисменты. Зрители не сразу узнали в них Виктора Бронюка и Анну Семенович. Стараниями гримеров и стилистов шоу, пара «состарилась» на пару-тройку десятков лет. Выступление Ирины Билык и Сергея Зверева вообще было под угрозой. Билык серьезно заболела ангиной и совершенно не могла петь. Но и не принять участия в концерте пара тоже не могла. - Наш дуэт под угрозой, - переживала Ира во время репетиций. – У меня совершенно нет голоса. Переживаю за Сережу, ведь он так готовится к этому выступлению, даже сам слова к заданной нам песне написал. Я не хочу, чтобы наша пара покинула проект лишь из-за того, что у меня ангина. Пара проект не покинула. Роль доброй феи взяла на себя ведущая шоу Наталья Могилевская. Она вышла на сцену вместо Иры и помогла Сергею Звереву получить довольно неплохие оценки жюри за зажигательный хит “One way ticket”. Анна Седокова и Виктор Логинов трансформировались прямо во время выступления. Из скромной секретарши а-ля Катя Пушкарева Седокова за минуту преобразилась в сексапильную женщину-кошку, а «доктор Логинов» стал настоящим Бэтменом. Но перевоплощения Ани и Сергея не тронули сердца зрителей и пара покинула проект. - В подобных шоу не важно, кто именно выиграет проект, - сказала Седокова после эфира. – Гораздо важнее, что ты делаешь во время шоу и как уходишь. Вы же знаете, бывают победители, которых не помнят, а бывают яркие участники, которые остаются в памяти зрителя надолго. Не хочу показаться слишком самоуверенной, но мне кажется, что мы с Виктором относимся именно ко вторым. Мы выступали искренне. Конечно, хотелось еще что-то сделать на этой сцене, но плакать тоже нет причин…»