Хосе Каррерас розповів українським журналістам про найбільшу радість! (фото)

У дитинстві Хосе Каррераса настільки підкорив талант Енріке Карузо, що він знав напам'ять всі його оперні арії і любив їх виконувати. На зустрічі з журналістами, співак сказав, що в його сім’ї завжди шанували музику, але ніхто не мав таланту оперного співу, тому всесвітньо він вважає свій голос подарунком долі. Вперше Каррерас виступив на публіці у віці 8 років, виконавши «La Donna e Mobile», а як тенор дебютував в опері "Норма", разом із знаменитою Монсеррат Кабальє. У віці 28 років, коли багато оперних співаків тільки-но починають свій творчий шлях, він вже виконав 24 ролі першого плану в різних операх Європи і Північної Америки і дебютував на сценах 4 великих світових оперних театрів: Віденської державної опери; лондонського Королівського оперного театру; нью-йоркської Метрополітен-опера і Ла Скала. На вершині слави, лікарі поставили йому діагноз: гостра лейкемія. Здолавши її, Каррерас створює «Jose Carreras International Leukaemia Foundation». Як розповів маестро, «ця організація збирає пожертвування для фінансування досліджень в області лікування лейкемії. Її філіі, окрім Іспаніі, є в Німеччині, Швейцарії та США». Доходи від всіх концертів Каррераса регулярно поступають до цього фонду. У 1990 році світ мав нагоду бачити і чути концерт "Трьох тенорів " (Паваротті, Домінго, Каррерас), що відкривав футбольний кубок світу в Римі. Після смерті Лучано Паваротті, Каррерас і Домінго продовжують творчі й дружні стосунки і, можливо, скоро підготують новий цікавий вокальний дует. Дискографія Хосе Каррераса налічує понад 150 музичних альбомів. Тенор відкрив секрети свого вокального успіху: це здоровця, сон (не менше 7 годин), добре харчування, сувора дисципліна і щоденні репетиції. Перед виступами співак вживає лише легку їжу, на кшталт курки, рису або макарон. Каррерас наголосив, що «ніколи не зрадить класичному оперному репертуару, але іноді практикує легкі версії оперних творів і виступає на одній сцені з Елтоном Джоном та Даяною Росс». Пристрастю іспанця, окрім опери є футбол: так як він народився в Барселоні, його улюблений ФК «Барселона». Маестро заперечує, що оперні співаки слухають лише класичні музичні композиції: йому до вподоби творчість Тома Джонса і Френка Сінатри. У ході прес-конференції Каррерас також зазначив, що «українська опера та оперне мистецтво широко відомі в світі і є декілька міжнародновизнаних українських оперних співаків: Вікторія Лук’янець, Анатолій Кочерга». А наостанок розповів про свою велику Сімою: «У мене 3 дітей та 4 внуків (2 дівчат і 2 хлопців), яким від 6 місяців до 5 років. Вони моя найбільша радість у житті і я відчуваю себе повністю щасливим!» фото Віра Підгайна