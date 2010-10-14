«Алиби» стояли у печи, а Серга рисовал шаржи (ФОТО)

Все уже привыкли к тому, что звезды катаются на коньках или, скажем, летают под куполом цирка. Но этого украинским селебретиз оказалось мало, и они решили продемонстрировать таланты к не таким трудоемким, но не менее сложным, занятиям. В ресторане сети «Козырная Карта» «Шиша-Гриль» прошла вечеринка программы «Козырная жизнь» (телеканал ICTV) под надзором ее ведущей Леры Черненко . Тема вечеринки - «Козырные привычки и звездные хобби». На вечеринке были замечены телеведущий Алексей Мочанов, певица Алеша, сестры из группы «Алиби», телеведущий Игорь Посыпайко, экс-фабрикант Коля Серга, дизайнеры Юлия Айсина и Андре Тан, певица Марта, а также другие селебретиз. Гости соревновались в шитье, кулинарии и рисовании. Ведущие вечера Валерия Черненко и Дмитрий Оськин предложили Алеше и Коле Серге попробовать себя в качестве художников и написать портреты кого-то из присутствующих. Отец и дедушка Алеши – профессиональные художники. Сама она совсем немного в детстве увлекалась рисованием, но хорошую наследственность еще никто не отменял. А вот у Коли совершенно не было опыта в этом виде творчества. Но недостаток опыта никому не помешал и победила дружба. Алеша близко к оригиналу изобразила Леру Черненко, а Серга нарисовал шарж на Дмитрия Оськина, который привел ведущего в восторг. Затем пришел черед соревноваться дуэту «Алиби» с дизайнерами Андре Таном и Юлией Айсиной. Им предстоял кулинарный поединок два на два. Каждой паре достался один на двоих поварской халат и фартук. Соревнующиеся готовили традиционное турецкое блюдо, напоминающее чебурек с сыром. Новобрачная Алина Завальская была единственной из участников, кто признался, что любит готовить. Кстати, вопреки слухам о ее беременности, Алина в ближайшее время явно не собирается стать матерью, о чем свидетельствовал как ее внешний вид, так и комментарии: «Слухи о моей беременности – неправда. Такая же история случилась в свое время с Ани Лорак: когда она вышла замуж, все целый год писали, что она ждет ребенка. Все это бред», - констатировала Алина. Следующими участниками мероприятия стали телеведущие Инна Шевченко и Игорь Посыпайко. Им предстояло вспомнить школьные уроки труда, сесть за швейные машинки и сшить подушки. Инна справилась со своим заданием довольно быстро – она сшила розовую подушку с игривыми рюшами. А Игорь признался, что впервые сидит за швейной машинкой. Тем не менее, ему удалось пошить подобие звезды фиолетового цвета. В завершение Алексей Мочанов решил порадовать всех игрой на гитаре. Юлия Айсина тут же заявила, что она будет на подтанцовке, но композиции оказались уж слишком лирическими для танцев. А потому гостям оставалось только слушать, подпевать и аплодировать. фото Вера Пидгайна