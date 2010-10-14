Куда привели мечты Инну Цимбалюк?!

12 октября, прямо из аэропорта, одна из самых красивых девушек Вселенной отправилась на встречу с участницами проекта «Я - Берегиня». «Любой путь к успеху начинается с заветной мечты» - рассказала Инна. «Мечта означает, что у человека есть цель, а значит и понимание того, чего он хочет от жизни. И тогда, рано или поздно, мечта обязательно сбудется». В подтверждение этой жизненной мудрости, Инна Цимбалюк поведала девочкам свою историю успеха, которая началась с завоевания в 2006 году титула «Мисс Украина Вселенная». Оказывается, в мечтах у Инны никогда не было пункта «стать королевой красоты». «Это произошло случайно, а победа на конкурсе стала для меня полнейшей неожиданностью» - вспоминала красавица. «Но зато именно тогда, я стала на тот путь, который привел меня к успеху и к исполнению моих настоящих желаний». После мастер - класса Инна оказалась участницей «девичника» - все девчонки хотели поболтать с ней лично, рассказать о своих мечтах и сфотографироваться на память с новой знакомой. «Я - Берегиня» - это уникальный проект социальной адаптации для девочек. В течение трех месяцев юных леди ждут психологические тренинги, занятия с медицинскими специалистами, мастер-классы по уходу за собой, умению правильно одеваться и вести себя в обществе, а также встречи с успешными людьми. Участницы проекта уже успели пообщаться с Владой Прокаевой, Виталием Козловским и Александром Рыбаком. А совсем скоро – 14 октября – их ждет знакомство с группой «Пара Нормальных».