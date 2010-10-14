Макс Барских: Секс на одну ночь – почему бы и нет?!

14 октября 2010, 13:39

В преддверии начала гастрольного тура со Светланой Лободой Макс ответил на вопросы поклонниц.

- Макс, ты нашел уже любовь своей жизни? - Нет, я все еще нахожусь в поиске: у вас есть все шансы! Присылайте свои фотографии, я их рассмотрю. - Какой должна быть твоя девушка? - Этот вопрос мне задают по несколько раз за неделю. Она должна быть такая…очень-очень страшная, аж до безобразия, с кривыми зубами и кривыми ногами. Тогда она мне точно понравится. - Какая одежда тебе нравится на девушках? - Я не люблю базарную одежду. Не нравится, когда девушки носят, например, пестрые, цветастые юбочки. Отталкивают розовые, салатовые, желтые пластмассовые или пластиковые сережки, бусы. Привлекает в прекрасном поле полуофициальный стиль. Это очень сексуально. - Какой ты видишь свою будущую семью? - Пока об этом мыслей нет. Наслаждаюсь молодостью и холостяцкой жизнью. Подумаю об этом годам к 26 или, когда пойму, что могу полностью обеспечить семью. - Как ты относишься к сексу на одну ночь? - Все зависит от ситуации и обстановки. Например, если знакомишься с девушкой в клубе и вы оба хотите просто секса на одну ночь – почему бы и нет. - Что тебя вдохновляет на написание таких хитов, как "Студент"? - Окружающие люди, атмосфера, моя квартира… Еще, я заметил, меня очень вдохновляют, концерты западных исполнителей. Когда смотришь живой концерт, понимаешь, как человек отдается публике. Его энергетика передается даже через экран. И ты думаешь: "Надо и самому что-то сделать, что-то написать". Затем садишься, открываешь тетрадь и мысли сами приходят в голову. - С каждым клипом на тебе становится все меньше одежды, что не может не радовать. В последнем клипе ты появляешься в одних трусах. Чего ждать дальше? - Дальше я буду снимать с себя кожу, потом череп, все как у Робби Уильямс в треке "Рок-диджей". - Ты планируешь еще работать со Светланой Лободой? - В октябре мы со Светой едем в совместный тур по городам Украины, который назвали "Сердце бьется". - Какой чай ты любишь? - Черный с бергамотом и с тремя ложками сахара. Бергамота должно быть очень много. Обожаю этот вкус. Он мне напоминает о детских временах, когда я на даче пил бабушкин чай. - Ты воду пьешь с газом или без? - Мне вообще не очень нравится простая вода. Предпочитаю сладенькую или квас. - Любишь сладкое? - Раньше любил. Сейчас не очень. У меня дома стоит половина большой банки шоколада, которую едят мои гости. Люблю черный шоколад. Считаю это неплохим подарком. - Какие подарки еще любишь получать? - Различные предметы искусства - картины или фотокартины. Также мне нравятся мобильные телефоны, которые были в ходу 10-20 лет назад. - Какое твое любимое блюдо? - Обожаю мамино рагу и ее фирменные пирожки с печенкой и картошкой, которые никто и никогда не сможет повторить. - Ты сова или жаворонок? В какое время суток тебе комфортнее? - Скорее всего – сова. Я ложусь спать очень поздно: не раньше трех часов ночи. Сейчас у меня чуть-чуть нормализовался график и я вчера лег в полпятого. Доделывал одну песню. Вы ее скоро услышите. Не хочу заниматься самолюбованием, но получилось действительно очень хорошо - просто чудо-песня. фото static.glamurchik.tochka.net

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился на работу в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять