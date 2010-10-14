Макс Барских: Секс на одну ночь – почему бы и нет?!

- Макс, ты нашел уже любовь своей жизни? - Нет, я все еще нахожусь в поиске: у вас есть все шансы! Присылайте свои фотографии, я их рассмотрю. - Какой должна быть твоя девушка? - Этот вопрос мне задают по несколько раз за неделю. Она должна быть такая…очень-очень страшная, аж до безобразия, с кривыми зубами и кривыми ногами. Тогда она мне точно понравится. - Какая одежда тебе нравится на девушках? - Я не люблю базарную одежду. Не нравится, когда девушки носят, например, пестрые, цветастые юбочки. Отталкивают розовые, салатовые, желтые пластмассовые или пластиковые сережки, бусы. Привлекает в прекрасном поле полуофициальный стиль. Это очень сексуально. - Какой ты видишь свою будущую семью? - Пока об этом мыслей нет. Наслаждаюсь молодостью и холостяцкой жизнью. Подумаю об этом годам к 26 или, когда пойму, что могу полностью обеспечить семью. - Как ты относишься к сексу на одну ночь? - Все зависит от ситуации и обстановки. Например, если знакомишься с девушкой в клубе и вы оба хотите просто секса на одну ночь – почему бы и нет. - Что тебя вдохновляет на написание таких хитов, как "Студент"? - Окружающие люди, атмосфера, моя квартира… Еще, я заметил, меня очень вдохновляют, концерты западных исполнителей. Когда смотришь живой концерт, понимаешь, как человек отдается публике. Его энергетика передается даже через экран. И ты думаешь: "Надо и самому что-то сделать, что-то написать". Затем садишься, открываешь тетрадь и мысли сами приходят в голову. - С каждым клипом на тебе становится все меньше одежды, что не может не радовать. В последнем клипе ты появляешься в одних трусах. Чего ждать дальше? - Дальше я буду снимать с себя кожу, потом череп, все как у Робби Уильямс в треке "Рок-диджей". - Ты планируешь еще работать со Светланой Лободой? - В октябре мы со Светой едем в совместный тур по городам Украины, который назвали "Сердце бьется". - Какой чай ты любишь? - Черный с бергамотом и с тремя ложками сахара. Бергамота должно быть очень много. Обожаю этот вкус. Он мне напоминает о детских временах, когда я на даче пил бабушкин чай. - Ты воду пьешь с газом или без? - Мне вообще не очень нравится простая вода. Предпочитаю сладенькую или квас. - Любишь сладкое? - Раньше любил. Сейчас не очень. У меня дома стоит половина большой банки шоколада, которую едят мои гости. Люблю черный шоколад. Считаю это неплохим подарком. - Какие подарки еще любишь получать? - Различные предметы искусства - картины или фотокартины. Также мне нравятся мобильные телефоны, которые были в ходу 10-20 лет назад. - Какое твое любимое блюдо? - Обожаю мамино рагу и ее фирменные пирожки с печенкой и картошкой, которые никто и никогда не сможет повторить. - Ты сова или жаворонок? В какое время суток тебе комфортнее? - Скорее всего – сова. Я ложусь спать очень поздно: не раньше трех часов ночи. Сейчас у меня чуть-чуть нормализовался график и я вчера лег в полпятого. Доделывал одну песню. Вы ее скоро услышите. Не хочу заниматься самолюбованием, но получилось действительно очень хорошо - просто чудо-песня. фото static.glamurchik.tochka.net