Валерия увлеклась буддизмом

Туда Валерия и отправилась вместе с супругом Иосифом Пригожиным . – Мы специально с Иосифом запланировали концерт в этом месте, так как именно там находится Иволгинский дацан – монастырь, приносящий счастье, – говорит Валерия. – Это один из крупнейших буддийских комплексов. Можно сказать – центр буддизма России! Привыкнув совмещать приятное с полезным, в этот раз звезда копнула глубже и очистилась от грехов, которые у нее накопились за столь длительный период. – Перед концертом мы с Иосифом посетили резиденцию Пандидо Хамбо Лам, где находится Священное тело Великого Буддийского учителя Хамбо Лама Даши Доржи Итигэлова, – продолжает певица. – Это тот самый человек, тело которого достали из могилы 70 лет спустя после захоронения, и, по свидетельству ученых, ткани его тела еще живы. Долго в святом месте певица не стала оставаться, вернувшись к повседневным делам. К слову, это не первые каникулы певицы в этом году. В середине июля семейство певицы (Анна (17), Артем (16), Арсений (5) – дети от второго брака Валерии с Александром Шульгиным) провело не одну неделю в Италии. После этого отдыха певицу настолько закрутила работа, что фотографии звезда скинула только сейчас. Европейская часть отпуска стала целиком экскурсионной, звездная семья – Валерия, Пригожин и дети – успела объехать почти всю Италию, посвятив большую часть времени шопингу. – Делать покупки люблю, но не фанатично. Просто приятно, что выбор за границей больше, да и цены ниже, – отметила артистка. – Не так давно были в Швейцарии и купили мужу много стильных рубашек от Кристиана Лакруа . Йосе это доставило много удовольствия. А для меня нашли красивые сценические сапоги. Увидели их прямо в витрине и не смогли пройти мимо. Можно сказать, я «ветринный» покупатель (смеется). Не люблю рыться на полках. spletnik.ru