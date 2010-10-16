Виталий Козловский: Я вынужден посещать фониатора

- Виталий в первую очередь хочется спросить о завершившихся съемках клипа: когда собираетесь презентовать работу, вообще, как оцениваете результат? Да, совсем недавно отснят клип… и честно говоря, я всегда настолько самокритично подхожу к любой своей работе, что могу «прикопаться» практически ко всему, что я вижу и слышу. Например, когда наблюдаю себя со стороны по телевизору, всегда могу найти то, что мне в себе может не понравиться, но, считаю, что ничего плохого в этом нет. Человек на любом уровне, какой бы у него профессионализм не был должен всегда учиться и стремиться к лучшему чему-то, что бы стать еще более профессиональным…. В общем, просматривая клип, не скажу что остался сразу доволен на сто процентов: некоторые кадры не совсем понравились, но их тут же заменили - А как вообще происходило сотрудничество с молодым режиссером Ольгой Навроцкой, сразу ли нашли общий язык? Сотрудничество было великолепное, я просто не ожидал! Да, Ольга Навроцкая молодой режиссер, которая раньше чаще выступала в роли стилиста, дизайнера. Но, знаете, все-таки наша с ней работа и моя вера в нее оправдалась просто на миллион процентов! Считаю, что мы сняли с ней даже не клип, а такое мини-кино. Ведь ни один режиссер не дал мне такую интересную идею на клип, какую предложила Оля, она прямо зажгла меня в какой-то момент, говорит: надо снимать так-то и так-то, я ей поверил и на какой-то легкости прошла вся наша работа. В целом, конечно же, результатом очень доволен и вскоре клип появится уже в эфире музыкальных каналов! - Виталий, как идет подготовка к предстоящему концерту с Александром Рыбаком, расскажите, как вообще возникло ваше сотрудничество, давно ли знаете друг друга? Да, мы с Сашей Рыбаком готовим грандиозный концерт, который будет проходить во дворце Украина. А как познакомились… дело в том, что мой менеджмент занимается Сашиными концертами в Украине и, естественно, время от времени мы пересекались с ним, даже как-то отдыхали вместе, катались на яхте в хорошей компании, общались, разговаривали очень много. И, скажу так, Саша не просто артист, с которым мне интересно выступать, он еще очень интересный собеседник. Это, думаю, взаимно, так как Александр признавался, что ему так же со мной нравиться общаться. Вот, таким образом, слово за слово, что-то говорили о каких-то песнях, и вдруг, пришла мысль, что стоит сделать совместный концерт. Так что со временем все и реализовали! - Известно, что на ваш совместный концерт вы решили пригласить много детских коллективов, которые в некоторых номерах будут вам аккомпанировать на музыкальных инструментах… Да, мы решили, что хотим подключить к этому концерту побольше талантливых детей в которых надо вселить веру, что все получится и можно реализовать свою мечту! Мы ведь с Сашей Рыбаком эту веру в себе нашли. А сейчас, я вижу, существует определенная проблема, что дети вроде как чего-то хотят, но они не верят в то, что их мечта может сбыться. Поэтому и решили, что наш концерт будет еще и доказательством того, что мечты сбываются! Кстати, хочу заметить, что на концерте будет полностью живой звук, «фанеры» мы не признаем, будем петь живьем, в общем надеемся, что все пройдет замечательно - А относительно хореографических номеров, вы продолжили сотрудничество с Димой Коляденко? Да, Дима Коляденко известен своей фееричностью, мы с ним ставили шоу весной, которое называлось «Тільки кохання». И в предстоящем концерте он так же работал с нами над хореографическими номерами. В общем, концерт должен быть на высшем уровне, прямо-таки европейского масштаба. И знаете, я очень хочу, что бы все прошло не просто хорошо, а мечтаю, что бы люди, которые придут на наш концерт, получили не только положительные впечатления и эмоции, а что бы после никогда в жизни они не посмели говорить что в Украине в концертном плане чего-то не хватает, что у нас плохие артисты и т.п. - Виталий, признайтесь, а сюрпризы на шоу планируете? Конечно же, а как же без них! Я пригласил нескольких своих друзей, украинских артистов и плюс в нашем шоу так же примет участие очень известная популярная певица, мы с ней споем в дуэте. Кто это будет, я нигде не разглашаю, и это действительно ожидается сюрприз и полная неожиданность для всех! И напоследок хочется спросить о вашем дебюте в качестве телеведущего: несмотря на то, что вы имеете так же и журналистское образование, что на начальном этапе явилось сейчас самым сложным для вас? Ой, это одновременно говорить, и одновременно слушать что тебе говорят в «подслушку» ( небольшой наушник). Там постоянно идут какие-то указания, что должно происходить и именно к этому мне еще сложно привыкнуть. Было даже такое, что физическое состояние от съемки к съемке ухудшалось, с непривычки начинал чувствовать себя слабее, но.. постепенно приходит профессионализм и ты уже начинаешь как-то манипулировать и управлять своим организмом, держать себя в руках -Виталий, вы как известно, настолько профессионально подошли к этому процессу, что даже голос немного сорвали, как сейчас себя чувствуете? Да, действительно еще и голос немного сорвал, теперь должен какое-то время больше отдыхать, потому что нагрузка была сильная и голос сел. Сейчас вынужден посещать фониатора, который делает мне заливки, разные процедуры. Это конечно же помогает, но все равно, очень переживаю, потому что в предстоящем грандиозном концерте хочется выступить полноценно!