Алена Водонаева устроила себе каникулы (фото)

Так и не прокомментировав упорные слухи о разводе с мужем, Алена сбежала из Москвы - сначала в Европу, а потом и на солнечный Барбадос. После культурного отдыха в Париже и Лондоне и внушительного шопинга для себя и сына Богдана телеведущая отправилась в теплые края.
"Вчера плавала с дикими черепахами! - рассказала Алена о каникулах на Барбадосе. - Славатебехоспади никто никого не покусал. Ни они меня, ни я их ))
Ощущения непередаваемые! Спасибо Вселенной за этот волшебный опыт. Никогда в жизни не испытывала ничего подобного. Еле распрощалась с этими рептилиями, хотела уже с ними уплыть ))
Кстати это из Англии черепахи, они приплывают на Карибы по течению и тусуются на Барбадосе ;)"