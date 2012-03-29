Алена Водонаева устроила себе каникулы (фото)

"Вчера плавала с дикими черепахами! - рассказала Алена о каникулах на Барбадосе. - Славатебехоспади никто никого не покусал. Ни они меня, ни я их ))

Ощущения непередаваемые! Спасибо Вселенной за этот волшебный опыт. Никогда в жизни не испытывала ничего подобного. Еле распрощалась с этими рептилиями, хотела уже с ними уплыть ))

Кстати это из Англии черепахи, они приплывают на Карибы по течению и тусуются на Барбадосе ;)"