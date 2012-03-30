В Интернет попали первые фото младшей дочери Веры Брежневой

Судя по фото, Сара очень похожа на свою звездную маму и на старшую сестру Соню

Другой вопрос, что снимки могут оказаться ненастоящими. Сама Соня Киперман в своем блоге теперь уверяет, что та самая страничка Вконтакте "Соня Брежнева" с фотографиями отношения к ней не имеет, а на настоящей компропетирующих снимков нет... Кому же верить?