Любимые мужчины Анфисы Чеховой

Сейчас Анфиса Чехова на седьмом месяце беременности и готова бесконечно рассказывать о своем счастье. "Я рожаю в конце мая, - поделилась недавно телеведущая. - У меня будет мальчик. Я раньше, когда думала: "Вдруг я стану мамой", лет в 20-25, чувствовала, как у меня немножко ужас подступал, потому что я была настолько к этому не готова. Я даже не предполагала, что однажды, когда я узнаю, что стала мамой, то так этому обрадуюсь".

Как призналась сама Анфиса, и она, и ее избранник очень хотели малыша, и беременность не стала для них неприятным сюрпризом. Хотя пара так до сих пор и не оформила отношения, оба надеются сыграть пышную свадьбу вскоре после рождения сына. Если это действительно случится, Гураму можно будет поставить памятник, как мужчине, сумевшему наконец убедить "строптивую" Анфису в необходимости официальной регистрации брака. Прежде девушка предпочитала проверять чувства вне бюрократического поля и, возможно, поступала правильно: по крайней мере, все ее прежние спутники переходили в разряд бывших без мучительного развода.

Первый мужчина

Впрочем, пострадать по вине мужчин Анфисе Чеховой пришлось с самого юного возраста и без всяких свадеб. Еще в школе будущая телезвезда безответно влюбилась в одноклассника. "Этот мальчик был сыном директора ЦУМа и даже не знал, что я была в него влюблена. Я узнала его домашний телефон, звонила ему инкогнито и рассказывала о своих чувствах. Кстати, после одного из интервью, в котором я об этом рассказывала, этот мужчина позвонил и стал сокрушаться, что в те годы проглядел мою любовь", - рассказывала потом Анфиса. В школьные годы она часто бывала и в пионерских лагерях, где, казалось бы, подростковые романтические порывы должны были вылиться в пылкий юношеский роман - но и там девочке не слишком везло. На короткостриженную худую девчонку внимания никто не обращал, так что все интимное общение с мальчиками выражалась в, как говорит сама Анфиса "показывании друг другу поп". А в 14 лет, когда девочки чувствуют себя такими самостоятельными и взрослыми, Саша Корчунова (а именно такое имя тогда носила Чехова) начала вместе с подругами ездить в деревню к своему дедушке и даже нашла себе там "женихов". Парни возили столичных штучек на дискотеку, устраивали для них музыкальные вечера у костра, поили бражкой и робко целовали под луной.

Все это было только прелюдией к взрослым отношениям, которые начались у Анфисы только в 19 лет. Возможно, свою роль в таком позднем взрослении Чеховой сыграла ее мама, которая долги годы не могла простить оставившего ее мужа и дочку всегда настраивала против мужчин. В итоге сломить оборону удалось прыткому иностранцу, который не без удовольствия открыл юной девушки радости плотской любви. "Да, я долго себя блюла - ждала принца, - призналась как-то Анфиса. - Он был безумно красивым итальянцем и работал на телевидении". Романтические свидания закончились в один прекрасный день, когда Чехова узнала о сопернице. "Потом я узнала, что у него в Италии есть жена. Как девушка принципиальная, я порвала с ним отношения", - поделилась телеведущая в одном из интервью.

Георгий

Следующий серьезный роман Анфисы подпал уже под категорию гражданского брак. Рыжеволосый смешливый Георгий прожил в тесной квартирке Чеховой и ее мамы долгих три года. Со временем девушка поняла, что большого будущего рядом с этим парнем у нее не будет, зато Георгий очень нравился потенциальной теще: они вместе смотрели телевизор и могли часами болтать на кухне. Совместную жизнь этой парочки разрушил, судя по всему, дефолт 1998 года. Бизнес мужчины окончательно прогорел, а сильной женщине Анфисе не слишком нравилось терпеть рядом с собой мужчину, способного только на вечные жалобы. По словам Чеховой, она ничуть не жалеет о расставании с первым гражданским супругом: оптимист по характеру она все равно никогда не сумела бы понять вечно недовольного жизнью нытика.

Тишко

Следующим гражданским супругом Анфисы стал Владимир Тишко. Парочка познакомилась на канале СТС, причем девушка тогда только начинала первые шаги на ТВ, а у Тишко уже была некоторая известность. Их роман продолжался три года и закончился очень некрасивым расставанием, причем в статусе менее успешной телезвезды теперь выступал уже Владимир, а Анфису вся страна знала как ведущую программы "Секс с Анфисой Чеховой". После традиционных обоюдных "ушатов грязи" в прессе, Тишко в 2007 году, спустя три года после окончательного разрыва с Анфисой, разразился открытым письмом, в котором высказал свою правду.

"Уважаемая Саша Корчунова! В жизни каждого мужчины есть женщины, о которых им стыдно вспоминать... В моей жизни такой женщиной являетесь ВЫ. Познакомился я с Вами в далеком, не помню в каком году, случилось "ЭТО" на канале СТС, Вы вели программу "Шоу-бизнес", а я - "Молодожены". Наш "роман" случился не сразу. Я долго пугался толстой, ненакрашенной девушки, которая проявляла чрезмерное внимание к моей персоне. В итоге осенним дождливым вечером после Ваших слезных уговоров и рассказов о несчастной судьбе, я все-таки согласился приехать к Вам в гости. Это была скромная шестнадцатиэтажка на окраине Строгино… Чтобы сгладить внутренний дискомфорт и постоянно возникающий вопрос "Что я здесь делаю?" я быстро выпил бутылку виски, после чего в непринужденной форме Вы стали мне предлагать себя. И я, будучи не очень трезвым и мягким по натуре человеком, воспользовался этим, о чем сожалею до сих пор. Далее наши отношения развивались стремительно. Вас уволили с телеканала СТС, Вы жили за мой счет, скромно признавшись о фотосессии для журнала "Хастлер", при этом не уставали капать мне на мозги о своей невостребованности. Хотя в своих интервью вы говорите, что я якобы завидовал Вам.. Это очень смешно ..Наверняка, я завидовал Вашей безработице, тому что вы ездите на маршрутке и не можете самостоятельно купить себе даже губную помаду. Но я лелеял надежду о чистой любви и крепких отношениях, я возил Вас заграницу, так как кроме Турции Вы ничего не видели.Мы вместе придумывали байки для газет и журналов о нашей неземной любви... Где вы просили упоминать ваше имя, чуть ли не в каждом предложении... О, эта татуировка, сделанная в салоне у Белорусского вокзале, которую Вы меня практически заставили сделать в знак нашей мифической "любви", о которой Вы так незабвенно говорили в Вашем последнем интервью...

Но самое остроумное из ваших высказываний это то, что я предлагал Вам руку и сердце! Это смешно, но не лишено логики, вечная слава пиар-отделу! Да, кстати, самое главное, забыл упомянуть о "моем рукоприкладстве", ведь это так сейчас модно. Видимо, слава "Жасмин" и "Валерии" не дают Вам спокойно жить...

Англичанин

После неудачного опыта "семейной" жизни Анфиса первое время опасалась серьезных отношений с мужчинами и позволила себе даже курортный роман. Лет пять назад во время отпуска в Таиланде она познакомилась с симпатичным англичанином, который сразу же увлекся женственной телезвездой. Несмотря на то, что Чехова почти не говорила по-английски, а иностранец, естественно, не знал русского, дело принимало очень серьезный оборот.

Англичанин приехал к Чеховой в Москву, устроил ей роскошную поездку в Париж, звал на каникулы в Монте-Карло и даже собирался насовсем перебираться в Россию. Но ветреная Анфиса разрушила все его грандиозные планы: она снова влюбилась и оставила пылкого иностранца.

Давид

С бизнесменом по имени Давид Анфиса познакомилась по телефону и довольно долго предпочитала общаться с ним на расстоянии. Узнав его поближе, Чехова решила поехать в Берлин и наконец увидеться с приятным собеседником, ведь сам Давид как обладатель грузинского паспорта в то время в Россию приехать не мог из-за конфликта двух стран. Умный, образованный, серьезный, он очень понравился телеведущей, и вскоре она все свободное время проводила в романтических поездках с любимым. Ее раздражало лишь то, что привыкший к размеренной немецкой жизни Давид пытался спланировать всю жизнь на годы вперед. К тому же, завоевав любимую, мужчина перестал уделять ей достаточно внимания и так и не собрался наладить их совместное существование. Устав от жизни на две страны, Анфиса однажды сама сказала Давиду: нужно расстаться. Для девушки эти слова были не окончательными, она словно бы бросала ему последнюю соломинку, за которую он мог бы ухватиться... Но Давида такой вариант, видимо, устроил. Вскоре он уже был счастлив с другой... Пережить болезненный разрыв с мужчиной Чеховой странным образом помогла настоящая, физическая боль. Она тогда как раз лежала в больнице с травмой колена, и ее страдания по ушедшей любви вытеснились более насущными проблемами.

Угрюмый лев

На смену Давиду в жизни Анфисы пришел мужчина, которого она называет "Угрюмый лев". Как рассказывала сама Чехова, они познакомились на съемках, причем никакой любви с первого взгляда между ними не возникло. Сначала телеведущая хотела сосватать парня своей подружке, а потом вдруг решила, что упускать такого жениха не стоит. Завоевывать его расположение пришлось самой Анфисе, ведь ее "Угрюмый лев" поначалу долго присматривался к своей "жертве". Забавно, что когда мужчина все-таки поддался чарам волнительной подруги, она взялась за проект "Жена напрокат" и в рамках реалити-шоу оказалась супругой целого "гарема" мужчин, среди которых были Сергей Зверев, DJ Smash, Пьер Нарцисс, Марк Тишман, Эдгард Запашный, Митя Фомин. Понятное дело, "Лев" ревновал Анфису к ее работе, но и запирать ее дома не хотел. Вполне вероятно, Анфиса рассчитывала выйти за своего "льва" замуж и даже познакомила его со своей мамой. Но мама звезды оказалась не в восторге от мужчины и, быть может, была права. В итоге у дочери появился другой претендент на руку и сердце.

Гурам

В 2009 году, когда Анфиса Чехова готовилась к своему дебюту на театральной сцене, в ее жизни появился новый интересный мужчина. В спектакле "Однажды знойной ночью" Анфиса играла любовницу главного героя, а симпатичный артист Гурам Бабишвили исполнял роль полицейского. По сюжету особых пересений на сцене у героев не было, но Гурам каждый раз старался найти повод подойти к Чеховой поближе, прикоснуться к ней. По словам актера, интерес к сексапильной теледиве он почувствовал сразу, другое дело, что он просто не решался подступиться к звезде и больше верил не собственному сердцу, а ее экранному образу раскрепощенной девицы.

Анфиса, для которой идеал мужчины - это не богатый, не слишком красивый, но мужественный парень вроде Хавьера Бардема, в итоге и сама очень заинтересовалась темноволосым красавчиком Гурамом. В перерывах между совместными гастролями ей даже снились романтические сны о партнере по сцене, хотя наяву Чехова старалась не показывать своего интереса. Стена сопротивления была сломлена, когда однажды Гурам пригласил Анфису на танец и, улучив момент, поцеловал. Вскоре капризной телезвезде пришлось забыть о своем нежелании связывать судьбу с актером и признать, что любимая цитата Моники Белуччи: "мужчина-актер чуть меньше, чем мужчина" в реальной жизни большого применения не имеет, в конце концов, Белуччи и сама замужем за актером.

Через несколько месяцев свиданий и попыток упорядочить свою совместную жизнь, парочка поселилась в квартире Анфисы на Тверской. Тогда телеведущая всеми силами скрывала свой роман, и о новом бойфренде Чеховой прознали только украинские журналисты, в мае 2010 года запечатлевшие парочку за жаркими поцелуями. К счастью для Анфисы, репортеры не узнали в ее спутнике Гурама, так что "сенсация" осталась практически незамеченной. К осени того же года отношения Чеховой и Бабишвили зашли так далеко, что он повез подругу в Грузию - знакомиться с бабушкой и дедушкой. Анфиса тогда подробно описывала поездку в Кахетию в своем блоге, при этом умудрившись не раскрыть истинную цель путешествия. Рассказать обо всем Чеховой пришлось буквально пару месяцев назад, когда вся страна уже знала о ее интересном положении.

И если раньше Анфиса была уверена, что стоит рассказать прессе о своем избраннике, как чувства сразу угаснут, то теперь она совсем не боится делиться своим счастьем и с удовольствием рассказывает и о любви к Гураму, и о своем будущем сыне.

Сейчас влюбленные стараются пореже расставаться и уже занимаются приятными хлопотами вроде покупки одежды для ребенка или выбора красивого имени. "Имя, мне кажется, можно окончательно придумать, только, когда увидишь ребенка, - сказала недавно Анфиса. - Единственное, что я знаю: имя будет грузинское, потому что папа грузин, и имя и отчество тоже грузинские, и ребенок будет грузинское имя носить". С выбором подходящей клиники будущие родители тоже пока не определились. "Мы рассматриваем разные варианты, начиная клиниками за границей, заканчивая Грузией, думаем пока. Мне хочется там, где рядом будут близкие люди и где будет солнце", - поделилась Анфиса. Ребенок должен появиться на свет в конце мая, и телеведущая уже морально готовится к неизвестной пока для себя роли мамы. А пока до появления малыша остается еще несколько недель, вся любовь Чеховой достается только Гураму, с которым будущая мама не хочет расставаться ни на миг.