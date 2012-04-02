Экс-подружка Леонардо ДиКаприо рассказала о дружбе с украинскими политиками

2 апреля 2012, 12:12

Мы встретились с Бар сразу после объявления победительницы «Мисс Украина» в лаунж-баре одного из столичных отелей. Белокурая красавица была после утомительной дороги, но общалась доброжелательно и вежливо. Только вот на вопросы, посвященные ее бывшему жениху — Леонардо ДиКаприо, Бар категорически отказалась отвечать.

 

— Бар, вы знаете хотя бы одну украинскую модель, которая сделала успешную карьеру за границей?

— Нет, украинскую точно не знаю. Хотя знакома со многими европейскими моделями.

— Это ваш первый визит в Украину?

— На самом деле, нет. Первый раз я приезжала к вам лет семь назад, но это было исключительно по моей модельной работе. К тому же я тогда практически не видела город.

 

— С кем-то дружите из украинских артистов, спортсменов, политиков?

— Да, я знакома с Владом (Владимир Кличко. — Авт.), еще с Шевой (Андрей Шевченко. — Авт.). Мы с ними пару раз встречались на разных мероприятиях. Они очень известны за границей!

 

— Если не ошибаюсь, вы и в Украину приехали, чтобы помочь нашим детям-сиротам...

— Да, это так. Конечно, мне приятно было возглавить жюри конкурса красоты, но когда сказали, что полученные деньги пойдут на благотворительность, на ремонт детского дома, для меня сразу все решилось. Я очень уважаю людей, которые помогают другим и знаю, что Александр (владелец меценатской организации TOP Ukraine Александр Онищенко. — Авт.) сделал многое, чтобы улучшить жизнь тех, кто в этом нуждается.

— Кстати, много бизнесменов любят выбирать себе в спутницы девушек именно модельной внешности. Вам часто поступают предложения от сильных мира сего?

— Что конкретно вы имеете ввиду?

 

— Предлагал ли вам кто-то провести с ним ночь за деньги?

— Нет, да вы что! Такого опыта в моей биографии не было (смеется). Я считаю, что если девушке такое хоть раз предложили, значит она неправильно себя ведет.

 

— Это правда, что вы получили ваш первый гонорар возрасте 8 месяцев?

— Да, но сколько конкретно долларов моей маме тогда заплатили, я не помню, точнее, не знаю (смеется). И тогда я, поверьте, снималась в рекламе, не ради денег. Сейчас мои гонорары, конечно, другие, но, бывает, я работаю и бесплатно, например, благотворительные программы.

 

— Бар, вы на профессиональном подиуме уже больше 10 лет. Как изменились стандарты красоты за это время?

— Знаете, бизнес всегда меняется, так же, как и мода. Иногда в моде худенькие девушки, иногда чуть побольше. Но здесь главное сохранить свою индивидуальность, свою изюминку, и как бы ни менялось все вокруг — нужно оставаться собой. Тем более мы должны ориентироваться на всех девушек, ведь все мы разные.

— А кем вы себя видите в будущем?

— Признаюсь, я созрела для семьи, и планирую заняться этим вопросом вплотную в ближайшее время. Так же мне всегда нужно чем-то себя занимать. Будь то модельный бизнес, будь то мода. У меня есть свои проекты, например, сейчас мы выпускаем молодежную серию футболок, нижнего белья.

 

— А какую часть своего тела вы считаете самой красивой?

— Честно, мне очень нравится свой живот (смеется). Он всегда в хорошей форме, даже если я набираю пару кило. А вот больше всего в себе я не люблю ступни. Они, правда, какие-то страшненькие! К тому же у меня 39-й размер!

— Кстати, главной вашей изюминкой многие считают веснушки на лице, хотя большинство девушек выводят их еще в детстве, считая недостатком...

— Правда?! Мне кажется, они такие милые, зачем же от них избавляться? Это естественно и красиво, как по мне.

— Известно, что у вас всегда были хорошие отношения с матерями ваших экс-бойфрендов. А как ваши родители ладят с вашими парнями?

— Они мне постоянно твердят, что им абсолютно не важно, кого я приведу в дом — будь то человек без ног, по национальности — нееврей, или это будет даже девушка. Главное, чтобы мне хорошо было с этим человеком. Я сама уверена, что они полюбят того, кого полюблю и я.

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