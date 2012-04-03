Галкин и Пугачева показали свой особняк

Над жилищем звездной пары работали архитекторы Вера Горлицына и Анатолий Голев, которые поделились с журналом "Дом и интерьер" особенностями этого проекта: "В рамках обозначенного типа сооружения (замок) оказалось совсем непросто найти решение – слишком много образцов в истории архитектуры, слишком много вариантов. К счастью, существовал ряд ограничений, которые сужали выбор и задавали нужное направление. Определяющими стали вытянутая форма строительной площадки – вершины 11-метрового холма – и наличие множества старых (200-300-летних) деревьев на участке, которые хотелось сохранить".

"За то время, пока мы работали над проектом, многое изменилось в нашей жизни, выросли дети, появились новые интересы, и мы… очень привыкли к этой безумной, но захватывающей работе, когда каждый день был расписан с утра до вечера и не было свободной минуты.

Сменился круг общения, интересы, даже привычки. Сейчас постепенно входим в более спокойный ритм и планируем написать книгу, где расскажем об этой интересной работе в подробностях. Такой опыт нельзя забывать, его нужно осмыслять, им стоит поделиться", - уверены архитекторы.

Замок Галкина в деревне Грязь блещет какой-то нездешной роскошью, и можно только позавидовать Алле Борисовне, которая въехала в этот дворец на правах супруги Максима, а значит и полноправной хозяйки.

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