Рэпер Ларсон и Блохина рассказали о семейной жизни

Прошло почти полгода, а Сергей и Ириша все так же вместе, изредка посещают светские мероприятия и выглядят очень счастливыми. Viva!навестила молодую чету, и та рассказала о своей супружеской жизни.

– Как ваши будни проходят? Ириша, ты готовишь любимому мужу?

С.: Это безумные будни. Встречаемся в перерывах между работой. Но когда мы дома, Ира готовит очень вкусный борщ. А еще она просто разговаривает с едой, готовит с любовью. Но для меня вовсе не первоочередная задача, чтобы жена стояла у плиты, а холодильник всегда был полон. Когда есть желание, я и сам могу что-то приготовить.

– И что же готовит рэпер Ларсон?

С.: Печенье могу из коробки достать и положить на тарелку. Бутерброды еще!

– А как с другими бытовыми обязанностями? Распределили?

С.: Я выношу мусор, а ты моешь посуду – такого у нас нет. Если меня нет дома, Ириша сама может вынести мусор. Или если я вижу, что полно посуды, то сам ее вымою. Если меня что-то и раздражало в бытовом плане, то это было в другой жизни. Сейчас, наверное, я просто повзрослел.

И.: Все у нас делается вовремя и лежит правильно.

– Ребята, а где вы живете?

С.: В моей квартире.

Ириша, ты уже переоборудовала ее по своему вкусу, ведь раньше это был такой холостяцкий флет?

С.: Конечно же, Ириша изменила обстановку, сделала квартиру уютной, таким семейным храмом. Теперь действительно я понимаю значение слов "мой дом – моя крепость".

– Хватит ли там места для вашей семьи, когда появятся дети, или вы планируете переехать в более просторное жилище?

И.: Когда придет время, когда мы поймем, что готовы, тогда уже и будем говорить о детях и планировать переезд.

– Первый год совместной жизни – это время притирки. Ссоры у вас уже случались?

С.: Может у кого-то так и происходит – у нас же с Иришей полная гармония.

И.: Мы бережно относимся к семейным ценностям. А кроме того, каждый из нас занят своим делом – Сережа занимается своей работой, я своей – это и записи в студии, и подготовка сборной по художественной гимнастике. Каждый из нас так занят, что когда возвращаемся домой, нам хочется только спокойствия и уюта – это мы и стараемся давать друг другу.

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