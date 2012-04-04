Герои "Американского пирога" оголились в новой серии

Создатели картины Ен Гурвитц и Хейден Шлессберг решила отснять третью часть «Американский пирог: снова вместе», с веселым шутками и трюками, как и в предыдущих фильмах. Только в этот раз герои здорово повзрослели, некоторые успели обзавести семьями и детьми, как Джим (Джейсон Биггс) и Мишель (Элисон Ханниган). Некоторые разойтись, как Кевин (Томас Йан Николас) и Вики (Тара Рейд), а некоторые все еще находятся в поиске, как Финч (Эдди Кей Томас). Неизменился лишь Стифлер (Шон Вильям Скотт). Он также сохнет по молоденьким сексуальным девушкам, любит шумные вечеринки и жесткие приколы.

Когда Скотт получил предложение сниматься в первой части «Пирога», он жил Лос-Анджелесе уже три года. «Герой был абсолютно не привлекательный, - вспоминает Скотт. - Он появлялся лишь в трех сценах и был настоящим придурком. Мне тогда вообще не хотелось играть такую роль. Но потом решил рискнуть». И у него неплохо получилось!

А вот Джейсон Биггс ради съемок в «Американском пироге» на все готов. В последней части он даже оголил свое мужское достоинство. «Как актер в этот раз я зашел дальше, чем прежде, - говорит Биггс. – Ми применили в нашей ленте шоковый прием. Мне очень хочется верить, что зрителям фильм понравится, потому что я выложился на полную. Я буквально показал свое тело так, как никогда раньше. Не знаю, как это назвать… может следующая стадия наготы – это порно?».

Впрочем, все секреты новой картины раскрывать не будем, лучше придите и сами посмотрите. В прокате фильм с 5 апреля.