Солистки группы ARMIA после концерта едва не устроили оргию прямо в гримерке

«Как говорится, не так сложен сам оргазм, как его прелюдия, но, честно говоря, мы и сами не ожидали, что нас эта беседа настолько «заведет», - говорит Вера Варламова.

После интервью артистки отправились на концерт. «Мы вышли на сцену под впечатлением от разговора и увидели полный зал мужчин-офицеров – серьёзных, взрослых, подтянутых, уверенных в себе, с прекрасной выправкой и горящим взглядом – и ни одной девушки или женщины, – рассказывает блондинка Ирина Степанова. – Как можно устоять перед такой аудиторией и не спеть на бис?! Они нас буквально засыпали цветами и комплиментами».

«Настоящие джентльмены! Мы были покорены, – подтверждает «рыжая бестия» Анастасия Снадная. – Благородство, сдержанность мужчин в сочетании с пылкостью и искренним вниманием к женщине нынче большая редкость, и это пьянит почище шампанского! Когда у нас в стране недавно чуть было не приняли налог, фактически запретивший гастроли, мы очень огорчились: зрители должны иметь возможность видеть артиста у себя в городе, мы тоже хотим работать для широкой публики, а не только на корпоративах. Не секрет, что артисты увлекаются разными веществами, но наш наркотик – это концерты, и его тоже чуть было не запретили».

Неудивительно, что, едва сойдя со сцены и войдя в гримерку, девушки начали обмениваться впечатлениями и поняли, что возбуждены самым недвусмысленным образом. «За нами целый вечер ходил фотограф, снимал выступление, – говорит Светлана Сафронова. – Мы его позвали в гримерку и сказали: ты, кажется, хотел нас пофотографировать? Снимай! Только смотри, родной, чтоб руки не дрожали».

Как назло, в самый разгар процесса фотосессию «на грани фола» пришлось прервать. «Больше всего разгорячилась наша скромница Верочка, – смеются девушки. – Мы вам эти фотографии вышлем, получилось очень секси. Но если их увидит её строгий грузинский папа, Вере несдобровать!.. Впрочем, девочка давно созрела, так что не будем кривить душой: нас очень возбуждают концерты и, поверьте, оргазм на сцене – не выдумка, а реальность. Но есть один нюанс: в зале должны быть ТОЛЬКО мужчины!»