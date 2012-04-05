Свадебные фото "Пара нормальных"

Вслед за выходом нового видео клипа на популярный хит «Невеста», который с успехом транслируется ведущими украинскими и российскими телеканалами, Аня Добрыднева и Артем Мех снялись в яркой свадебной фотосессии под названием «НЕВЕСТА на миллион».



- Как только нашу новую песню «Невеста» начали напевать и трек обрел популярность, нам предложили сняться в свадебной фотосессии для одного из глянцевых журналов, - рассказывает Артем. Почему бы и нет?, – подумали мы: в клипе мы уже примерили на себя образы счастливых влюбленных, которые решили узаконить свои отношения, так почему бы не сняться и в свадебной фотосессии. Тем более, что мы твердо верим в любовь и после брака, а также приветствуем именно такое развитие отношений влюбленных пар – свадьбу!, - веселясь, комментирует Артем.



Съемки проходили с одном из элитных отелей Киева. Для фотосессии были разработаны несколько образов для Ани и Артема, начиная от причесок, визажа и заканчивая элегантными платьями и модными костюмами популярных брендов. Не обошлось и без живых цветов: оригинальные бутоньерки для жениха, флористическое дополнение к прическе невесты и, конечно же, свадебный букетик.



- Я очень люблю свадебные платья, причем разных фасонов - от классических «в пол», ультракоротких и до необычных, - делится впечатлениями Аня Добрыднева. В этой сессии как раз продемонстрированы именно такие свадебные наряды. Надеваешь одно платье – своя атмосфера, другое – совершенно противоположные ощущения, но в любом случае чувствуешь себя невестой на миллион. Сочетание определенных костюма, интерьера и настроения погружали нас с Артемом в разные свадебные эмоции, которые мы постарались передать в каждой свадебной композиции. Надеюсь, это у нас получилось, - делится впечатлениями Аня.





















