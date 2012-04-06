Внебрачные дети звезд: дочку Зверева воспитывает подруга, а ведущий Голоса країни "рожал" несколько раз

Среди украинских знаменитостей много тех, кто решился родить ребенка вне брака: спортсменка Яна Клочкова, телеведущая Алла Мазур, певица Надежда Мейхер, политик Ирена Кильчицкая, внебрачный ребенок есть у Андрея Доманского, политика Владислава Каськива и телеведущей Татьяны Даниленко, музыканта Фагота. Также, в неполной семье родились дети телеведущей Маши Малиновской, политика Бориса Немцова, актера и политика Арнольда Шварценеггера, актера Валерия Золотухина, спортсмена Бориса Беккера, Олега Лисогора, мужа Бейонсе рэпера Jay-Z, Дианы Арбениной.

Масла в огонь на прошлой недели, подлил шоумен и стилист Сергей Зверев. На видео, которое попало в интернет, он держит на руках новорожденного ребенка. "Да, на видео моя внебрачная дочь из Украины. Мать ребенка - моя хорошая подруга, которая решила родить ребенка для себя. Мы ни в коем случае не хотели пиариться за счет этой истории, мы просто хотели все сделать по-тихому! Видео, скорее всего, выложил мой бывший администратор Артем, который в то время работал у меня", - комментирует Зверев.

Доманский и Фагот жениться не хотят

На прошлой недели музыкант группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) на своей страничке в Facebook выложил фотографию, на которой он гуляет с сыном Никитой. Таким образом Олег поздравил себя с Днем рождения и подписал фото: главный мой подарочег, это вот... ;)

Напомним, Олег стал отцом в августе 2010 года. Сына ему родила журналистка Анастасия Будкина. С матерью своего ребенка у Михайлюты был кратковременный роман. О беременности Настя узнала уже после разрыва отношений с музыкантом. А сам Олег долго скрывал, что станет отцом. Хотя на матери своего ребенка музыкант не женился, сыну приделает много внимания и поддерживает их с матерью. Он даже лично присутствовал при родах. «Мать ребенка меня об этом не просила. Это было мое решение. Ничего заранее не планировал, но решил, что поддержу ее, если почувствую такую необходимость», - рассказал Фагот. «Я взял на руки сына, и первое, что почувствовал, было тепло», - поделился музыкант.

Настоящим ловеласом оказался ведущий канала «1+1» Андрей Доманский. У телеведущего подрастает четверо детей. Двое детей Василий и Лада от первой супруги Юлии (живут в Одессе, откуда Доманский родом), а также 4-летняя дочь Василина от гражданской жены, телеведущей Лидии Таран, с которой Доманский расстался чуть больше года назад. К слову, в своих интервью Таран не раз намекала, что причиной их разрыва (пара официально так и не зарегистрировала 5-летние отношения) стала другая женщина. А в сентябре прошлого года у Доманского родилась еще одна дочь от новой возлюбленной, на которой ведущий естественно не женат. Девочку назвали Кирой. «Параметры у моей малышки модельные, — рассказал Доманский. — Я вообще люблю сложные имена, а Кира в переводе с греческого означает «госпожа». Кстати, Андрей присутствовал при родах: «Решил не пускать на самотек такое важное событие в моей жизни, кстати, страшно не было, ведь это были уже не первые «мои роды». О маме ребенка Доманский говорить отказывается. Но, как поговаривают СМИ, возлюбленная Доманского работает с ним на одном канале («1+1») и, как и Лидия Таран, — блондинка.

Папы инкогнито

Не спешит раскрывать имя отца своего сына известная телеведущая Алла Мазур. Напомним, она стала матерью в 42 года. Ее первенец, сын Артем, появился на свет 15 апреля 2008 года. Вокруг отца Артема создалась огромная интрига, однако телеведущая не стала ее развеивать. «Наш папа не политик и не олигарх», – говорила она, не называя конкретное имя.

Однако Алла призналась, что отец малыша во всем ей помогает. Да и первым поздравил с рождением сына именно он. «Он примчался с огромным букетом роз, а дома уже ждала куча подарков. Он как раз был занят обустройством детской: заказал комодик, кроватку, пеленальный столик», – разоткровенничалась телеведущая. Уже прошло четыре года, а своей тайны телеведущая так и не открыла и не особо любит отвечать на вопросы, повязанные с отцовством своего ребенка. Ограничивается лишь тем, что он во всем их поддерживает и помогает.

Бывшая чиновница КГГА Ирэна Кильчицкая воспитывает двоих детей - Марка и Монику. Но от кого она их родила, для большинства остается загадкой. Ирэна Реонольдовна некоторое время рассказывала, что вышла замуж за отца своих детей, он европеец, поэтому проживает отдельно. Смотреть за детьми Кильчицкой помогают 4 няни, работающие посменно и круглосуточно. Да и с детьми она почти не расстается. Они всюду с ней. «Марк, например, много времени проводит в женском обществе. И я волновалась, хотела, чтобы он «тютей» не рос. Очень волновалась. Так он у нас сейчас такой хулиган, не знаем, куда деваться. Он и дерется, и плюется и еще, если ему что-то не нравится, он в мультфильме научился, всем говорить «гадкие девушки». Со своим мужем Кильчицкая встречается только на отдыхе и общего бюджета с ним не имеет. Детей содержит сама. «В бытовых моментах содержания детей я не нуждаюсь. А то, что мне интересно, я могу получать - бюджет только мой. Я ни с кем им не делюсь, но если мне что-то нужно, то я получаю», - сообщает женщина. На вопрос, как дети относятся к тому, что папа с ними не живет, Кильчицкая отвечает, что их семья ничем не отличается от семей, чьи родители живут отдельно. «В основном, он в Киев не прилетает. Мы прилетаем на отдых в горы, когда едем кататься. Или на море. Ну, вот этим летом мы много времени провели вместе. Наверное, больше всего за все время».

Неизвестно имя отца ребенка и российской актрисы Марины Могилевской («Марш Турецкого» и «Каменская»). Своего первенца она родила в 41 год. Суеверная звезда до последнего скрывала от СМИ факт беременности, однако в начале сентября 2011 года в прессу таки просочилась информация о рождении девочки. Кто стал отцом ребенка – неизвестно. Марина не стала комментировать этот деликатный вопрос.

Собственными силами растит малыша известная спортсменка Яна Клочкова. Напомним, Яна родила сына Александра в июне 2010 года. Отец ребенка, грузинский бизнесмен Леван Ростошвили с ними не живет, он уехал в Грузию и очень редко звонит. Как-то в интервью одному изданию Яна заявила: Замуж за Левана я не собираюсь. Но общаться сыну с папой я никогда не запрещала и не отказываюсь от помощи в воспитании ребенка. Не так-то просто быть матерью-одиночкой… Правда, насильно мил не будешь. Я не хочу навязываться Левану. Я очень удивлена таким безынициативным поведением Левана по отношению к собственному сыну. Ведь грузинские мужчины очень любят своих детей, особенно мальчиков. Леван же звонит в лучшем случае раз в месяц. Я не понимаю, почему он так себя ведет? Отец Левана, как говорится, души во внуке не чает. Звонит мне практически каждый день. Постоянно нас с Сашей в гости зовет».

Растит сына без отца и другая спортсменка – гимнастка Екатерина Серебрянская. Поговаривают, что сына Женю она родила от экс-депутата горсовета и успешного бизнесмена Игоря Воронова. У предполагаемого отца есть двое детей от разных браков.

Незаконнорожденные дети политиков

Настоящий скандал разразился вокруг персоны Арнольда Шварцнеггера, когда стало известно, что у него есть внебрачный сын. Матерью внебрачного сына Шварценеггера оказалась 50-летняя Милдред Баена, которая долгое время работала в доме экс-губернатора. Сейчас ее сыну 14 лет. Теперь уже известно, что она ждала ребенка примерно в то же время, когда Мария Шрайвер была беременна сыном Кристофером. С самого рождения своего внебрачного ребенка Шварценеггер материально поддерживал его и мать. Мария, узнав об измене супруга, которая произошла почти 13 лет назад, подала на развод. Законные дети Арни даже хотели отречься от фамилии отца. А вот внебрачный сын Джозеф на новость, что его отец Арнольд Шварцнеггер отреагировал криком "ВАУ! Круто". Он являлся фанатом Арнольда с детства и был крайне рад.

Целый «детский сад» внебрачных детей у российского политика Бориса Немцова. Сына и дочь ему родила телеведущая Екатерина Одинцова. Борис купил Екатерине квартиру на Чистых прудах в Москве, но их связь прекратилась. Теперь они часто вместе с детьми ездят на отдых. Третий внебрачный ребенок политика - дочка Соня. Ее мама - бывшая секретарша Немцова, его нынешняя гражданская жена Ирина Королева. Правда, все эти годы Борис Ефимович состоит в официальном браке с Раисой Ахметовной Немцовой, которая была его единственной законной супругой.