Как Клочкова и Козловский в футбол играли

Вчера вечером украинские звезды собрались поиграть в футбол. Играли, кто как может: одни футболили мяч, другие упражнялись в настольном футболе.

На импровизированной площадке мячом играли: Дмитрий Оськин, Олег Пинчук, Остап Ступка, Яна Клочкова. В настольном футболе свои умения демонстрировали: Павел Зибров, Владимир Нечепорук, Игорь Посыпайко. Кстати, именно Посыпайко победил и выиграл билеты на один из матчей Евро 2012 во Львове.

Некоторые гости просто позировали фотографам. Например, Алена Винницкая в футбол не играла, но зато тему подержала: одела тематическую майку с мячами на месте груди.

Развлекал гостей Виталий Козловский своей новой песней, посвященной грядущему футбольному чемпионату.

Свои пожелания нашей команде и нашему Евро звезды написали на огромном флаге Украины, который Николай Васильков вынесет на поле НСК Олимпийский 11 июня 2012 перед первой игрой Украины на Евро против сборной Швеции.

фото Веры Пидгайной