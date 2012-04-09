Как Филипп Киркоров крестил дочь

Пугачева не могла разочаровать бывшего мужа, с которым и сейчас поддерживает нормальные отношения, и пришла в храм в компании нынешнего спутника жизни Максима Галкина. Кстати, во время обряда крещения певица впервые увидела девочку, названную в свою честь.

Торжественная церемония прошла в храме Ильи Пророка в центре Москвы. Как и планировалось, крестины дочки Филиппа Киркорова Аллы-Виктории состоялись 8 апреля. Церемония проходила в строгой секретности и только для избранных.

Ради такого события храм закрыли, лишив возможности прихожан освятить веточки вербы. Более того, церковь по просьбе поп-короля отечественной эстрады предварительно осмотрела охрана – видимо, в поисках папарацци.

В этот день Аллу-Викторию окружали самые близкие для ее знаменитого отца люди, такие как Алла Пугачева и Максим Галкин, Алина Редель, Валентин Юдашкин, Ани Лорак, Лолита, Жасмин и многие другие, а саму церемонию провел духовник Филиппа Киркорова отец Тимофей.

Крестили малышку именно именем Алла. Сам счастливый отец Филипп Киркоров заявил: "Случилось событие, которого я очень ждал. Мы с нашими крестными безумно волновались, ведь они взяли на себя такую ответственную миссию! Со мной рядом мой папа, но, к сожалению, нет мамы. А сегодня ее день рождения и по удивительным обстоятельствам еще и великий православный праздник, и именины Аллы. Это стечение обстоятельств, которые свыше определило сегодняшнее событие в моей жизни. Я очень благодарен всем, кто пришел!"

Напомним, крестными Аллы-Виктории стали шоумен и близкий друг Киркорова Андрей Малахов и некая подруга певца, не имеющая никакого отношения к шоу-бизнесу. По некоторой информации, ее зовут Антонина.

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