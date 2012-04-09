Как звезды Пасхальный аукцион проводили!

Лотами аукциона стали пасхальные сувениры, изготовленные воспитанниками детских домов и школ-интернатов Украины. А презентовали работы т звезды украинского шоу-бизнеса и известные деятели культуры и искусства: Даша Малахова, Тимофей Нагорный, Николай Кобзов, Мика Ньютон, Наталья Валевская, Ольга Юнакова, группа «Пара Нормальных», Godo, Анна Клюшниченко и другие.

Звезды, участвующие в мероприятия за годы существования фестиваля стали для детей настоящими крестными и согласились не только презентовать детские работы, но и подготовили собственные специальные лоты для благотворительного аукциона.

фото Веры Пидгайной