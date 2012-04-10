Сати Казанова: Бывает, истоскуюсь по мужскому теплу настолько, что рву на себе тельняшку!

Вы живете в роскошной квартире с потрясающим видом на столицу. Неужели удалось на нее заработать?

– Она – свидетельство того, что мечтать полезно. Но реализовываются только конкретные мечты, а не просто "хочу хорошо жить". Года через два после того, как попала в группу Фабрика, я задумалась: почему нет рядом по-настоящему любимого мужчины? Только одна работа на уме… Не помню уж, как конкретно сформулировала желание, но загадала примерно так: "Пусть в моей жизни появится Мужчина, любящий, любимый, щедрый… И подарит мне квартиру". Я ведь в то время обитала на съемных. Мое желание было настолько острым, ярким и сильным, что, видимо, пронзило космос. Вскоре за мной начал ухаживать очень достойный человек. Я влюбилась, и настолько сильно, что просто летала от счастья. Он-то мне и подарил эту квартиру. Однажды привез меня сюда, открыл дверь и сказал: "Это – тебе". Тут уже было все, вплоть до тапочек. Но не сложилось… Мы все же разошлись. Хотя он и замечательный человек­.

Вы родом с Кавказа, а девушки в ваших краях замуж рано выходят. Родители не подталкивали вас к удачному замужеству?

– Никогда! Они меня не критикуют, не порицают, а мудро ждут, когда я созрею и приму правильное решение. Папина жизненная позиция гениальна – не вмешиваться в судьбы детей. Вот пример: когда-то нам всем не нравился избранник одной из наших сестер. Хором просили папу:"Ну сделай что-нибудь, это ужасно". А он нам: "Нельзя навязывать свое мнение. Не лезьте к девочке, не вздумайте ломать ей психику, са­­ма разберется. Человек слы­­шит ровно столько, сколько слышит, и увидит столько, сколько видит". И в мою личную жизнь родители никогда не вмешивались. Папа так говорит: "Не волнуйся – ты под счастливой звездой. Верь в это всегда. Главное – не связать судьбу с кем попало". Так что с родителями мне очень повезло. У меня нет от них секретов, я звоню и рассказываю папе все как есть. Папа вообще считает, что я слишком свободо­­любивая. Из четырех сестер семейная у нас только Светлана, она младше меня на полтора года. Вышла замуж, недавно родила сына, живет в Италии. Меня иногда спрашивают: не задевает, что ваша младшая сестра уже мамочка, а вы – нет? Разумеется, я за Свету только рада. Что меня может задевать? У меня свой путь.

Что вам больше нравится: любить самой или чтобы вас любили-обожали?

– Лучше, чтобы любовь оказалась взаимной. Но если выбирать, то мне важнее любить самой. В поле моего зрения всегда должен быть объект, заставляющий сердце трепыхаться. Страсти подпитывают меня, словно батарейки. Первая моя любовь была очень яркой: мне – 15, ему – 18, и мне казалось, что это все, судьба! Мы встречались год. Те отношения оставили неизгладимое впечатление в моей памяти. Поцелуи, прогулки под луной — все еще не совсем по-взрослому, но я любила его, как кошка. (Смеется.)

Сколько лет продолжались ваши самые длительные отношения?

– Три года. Сначала нас ослепили гормоны страсти, а их легко перепутать с любовью. Хотя, как правило, уже первый поцелуй дает мне всю необхо­димую информацию, главное – слушать интуицию, сердце. Но иногда принимаю желаемое за действительное. Бывает, истоскуюсь по мужскому теплу настолько, что рву на себе тельняшку – мы, бабы, такие! Так и тянет обрушить на мужчину децибелы нежности, а он… тут же сваливает – и нет его, не звонит, не пишет. Это же меня еще больше распаляет… Потому что почувствовал себя добычей. Проходит месяц, очнешься от наваждения и думаешь: как я могла снизойти до такого, это же мелко!

Важен ли для вас социальный статус мужчины?

– Думаю, главное в мужчине – его потенциал, а не кошелек. Если потенциал есть, то вера, любовь, поддержка женщины помогут ему горы свернуть! Бывают, конечно, мужчины настолько слабенькие, что, как в них ни верь, не тянут, не встают на ноги.

По закону подлости к сильным женщинам тянутся слабые мужчины…

– Меня чаще боятся. Сильная женщина всегда пугает. Недавно одна знакомая рассказывает: "Мой брат был страшно в тебя влюблен, просто умирал. Два года назад я с ним была на вечеринке, и вдруг в зал входишь ты. Стоишь такая красивая, одна. Я толкаю его: "Подойди". Он от волнения бледнеет-краснеет: "Да к ней на хромой козе не подъедешь". Вот она, правда жизни. И слава Богу. Значит, мой гордый стан отпугивает слабых. (Смеется.) Естественная фильтрация, отбор природы.

Но предложения-то руки и сердца тем не менее мужчины вам делают или боятся, что вы им откажете, и молчат?

– Мне не так часто предлагали выйти замуж. Хотя вру. За последние три года я получила три серьезных предложения. Да, мужчины видят во мне жену, хранительницу домашнего очага. Но со мной тяжело жить, я очень непростая. Беспокойная, эмоциональная.

Говорят, настоящая женщина может из ничего сделать три вещи — шляпку, салат и скандал. Вы настоящая женщина?

– До мозга костей… Я не скандальная, если только не вывести меня из себя. Не люблю, например, когда мои вещи трогают. К внешнему комфорту, к порядку отношусь очень трепетно. Это с детства, потому что, когда мама и папа все время работали, я сидела с маленькими сестрами: следила за порядком, готовила, стирала, причем вручную.

Если бы вас уговорили написать мемуары, о каких событиях вы рассказали бы?

– Жизнь моя настолько интересная, что обязательно засяду когда-нибудь за мемуары. Но, может быть, когда действующих лиц уже не будет в живых.

Вы имеете в виду поклонников?

– И их в том числе. Большинство людей из моего окружения значительно старше меня, и я их явно переживу. Но и помимо мужчин, есть что рассказать — столько со мной произошло по­­учительного, захватывающего. Мемуары начались бы, понятное дело, с детства. К примеру, как однажды мне досталось от мамы за то, что я повела сестренок кататься, завернувшись в верблюжье одеяло, с крутой горки. Описала бы я и одно важное событие, из-за которого мы вообще переехали из села в Нальчик. Мне было 12 лет, когда случился семейный финансовый кризис. Папа был добытчиком, практически волшебником, который может все. Наша семья жила припеваючи: огромный дом, несколько машин, у детей – горы игрушек. И вдруг я случайно подслушала родительский разговор – на кухне, шепотком – про то, что у папы большие неприятности. Его подвели какие-то люди, и процветающий аграрный бизнес накрылся. Мы продали дом, переехали в крошечную квартирку с тараканами, перебивались с хлеба на воду. Но доконало меня не это. А то, что мой папа-герой однажды повез меня на занятия по вокалу в троллейбусе! Он потянулся к компостеру пробить билетик – я посмотрела на его ноги и увидела какие-то страшные ботинки. Откуда он их только взял? И тут меня будто током ударило. Я отвернулась к окошку и от обиды, боли за папу расплакалась. Папа, конечно, держался молодцом, но я почувствовала весь его облом, поняла масштаб бедствия.

Два года назад вы ушли в сольное плавание. Вы на чью помощь рассчитывали?

– Я рассчитываю на себя. Хотя было, признаться, страшно. Сольная карьера – риск. друзья крутили пальцем у виска: "Тебя что, плохо кормили?" Я говорю: "Хорошо кормили. Просто не хлебом единым жив человек". Тем более что Игорь Матвиенко остался моим продюсером.

Возможны ли для вас отношения с женатым человеком?

– Это опасно. Это грех. Хотя если женщина не способствовала разрушению семьи, а была честна перед собой, перед Богом, совестью, то ничего трагичного в такой любви нет. Может быть, мужчине обязательно надо уйти из семьи, иначе он умрет. У меня были отношения с несвободным мужчиной. Но я понимала их временность, хотя и была очень сильно влюблена. Оценивала как слабость, но не корила себя, потому что не собиралась уводить мужчину от законной жены. С возрастом я поняла простую в общем-то вещь: в первую очередь надо любить себя и думать: "Я "Только когда любовь к самому себе как частичке Бога льется через край, ты можешь делиться ею с людьми. Повторяйте за мной: я люб­лю себя, я прекрасная, божественная, уникальная, особенная, таких, как я, больше нет. Это ведь справедливо, не правда ли?