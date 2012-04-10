София Ротару показала один из своих домов

Дом спроектирован и построен при активном участии ее сына, Руслана Евдокименко. Он как соархитектор проекта и его жена Светлана как декоратор поделились историей создания этого чуда деревянной архитектуры.

Сын Софии Ротару, Руслан рассказал: "Конструкция дома – сложновата, но тем он интересен и внешне, и внутри. Фактически его размер 10х10 метров, если бы мы сделали обычную пологую кровлю, это был бы полноценный двухэтажный особняк на 200 квадратных метров, но за счет оригинальной крыши и большой террасы внутри осталось всего 120 – общей площади.

Такие дома мало кто заказывает из­за высокой себестоимости квадратного метра при не такой уж большой площади. Мы довольны, потому что дом получился не только уютным и теплым, но еще и радующим глаз".