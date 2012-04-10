Лера Кудрявцева разделась для Playboy

Дело в том, что недавно Кудрявцева озвучила агрессивную представительницу штаба оппозиции в новой компьютерной игре Warface. Ну а дабы пропиарить свою героиню, она перевоплотилась в неё на страницах Playboy.

Невзирая на то, что фотосессия называется «Особо опасна», полуголая Лера с пистолетом выглядит скорее смешно, чем опасно и эротично. Такая себе пародия на Миллу Йовович в «Обителе зла», не находите?

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