Девушки из группы NikitA нашли третью и устроили оргию

Личность новой девушки пока разглашать нельзя, но мы можем немного приоткрыть тайну: она полька, хоть и родилась в Украине.

Несмотря на то, что критерии отбора были самыми строгими, желающих оказалось очень много. Выбирать было непросто, зато теперь с уверенностью можно сказать: победившая в финале девушка – самая сексуальная, самая красивая, самая раскрепощенная и, главное, великолепно смотрится вместе с Наной и Дашей. И не только смотрится, но и… делает намного больше. В этом все убедились во время совместной фотосессии для журнала MAXIM. Даша Астафьева и Нана впервые увидели свою третью партнершу всего за пару часов до съемок, но практически сразу нашли общий язык, как в переносном, так и в самом прямом смысле.

На фотосессию прибыл главный редактор журнала MAXIM Россия и Украина – Александр Маленков. Он вместе с командой московских стилистов курировал весь процесс. Сначала каждую девушку снимали отдельно, но потом фотограф Александр Мордерер поставил их в кадр вместе и попросил импровизировать.

И тут началось то, что лучше, пожалуй, снимать сразу на видео. Девушки потянулись друг к другу и начали наносить друг другу легкие телесные… поощрения. Неудивительно, 6 часов вместе в обнаженном виде – такой опыт, несомненно, сближает. К слову, они так увлеклись, что чуть не сорвали съемку. Впрочем, то, что фотосессию почти срывает, делает обложку и все содержание журнала еще интереснее.