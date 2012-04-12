Иван Ургант: Если бы мне сказали, кто будет моей женой, я бы расхохотался!

— Иван, у ракеты перед взлетом должны сгореть ступени. Видимо, для того, чтобы взлететь с новым шоу, вам нужно избавиться от чего-то лишнего. У вас ведь на Первом канале кроме этой еще три программы: «Смак», «Большая разница» и «Прожекторперисхилтон»?

— Всем так кажется. Мне самому совершенно не хочется все время быть во всех телевизорах. Но, приобретая этот проект и выходя с ним, я, к сожалению, не могу отказаться от всех остальных до конца телевизионного сезона, который заканчивается летом.

— Скажите, а российские политики могут быть...

— …гостями нашего шоу?

— То, что они могут быть гостями в этом шоу, это понятно. Но могут ли они в этом шоу быть живыми людьми, с непосредственными реакциями?

— А это мы и проверим — кто вы, люди или кони, российские политики? Ответ на этот вопрос мы будем давать.

— Скажите, как ваши товарищи по «Прожектору» смотрят на вашу новую работу? Есть какая-то ревность или они спокойны, потому что в эфир скоро выйдут «Ночной Цекало», «Утренний Мартиросян» и «Дневной Светлаков»?

— Ну, ночной Цекало выходит в «Прожекторперисхилтон» небольшой рубрикой все время… Что касается других — посмотрим… Как пойдет… Потренируемся на «Вечернем Урганте». Вообще, я очень надеюсь, что мои товарищи, которые ведут другие программы кроме «Прожектора», отнесутся терпеливо и снисходительно, дадут мне возможность проявить себя и не будут строго судить. Отнесутся так же, как я отношусь к их проектам. С хорошо замаскированной завистью и тупой бессмысленной злобой.

— Чего вы больше всего боитесь, предлагая эту программу зрителям?

— Опасаюсь того, что, может быть, поздновато для некоторых: ближе к полуночи все-таки — время включать электрическую зубную щетку и ложиться спать. Еще опасаюсь одного момента… Понимаете, мне бы хотелось, чтобы телезрители как-то почувствовали, что эта программа отчасти про меня и я в ней максимально открыт. В этом всегда есть некоторая доля опасности… Лично для меня — это риск.

— А нет страха, что программа окажется не смешной и не острой для людей, которые не живут в Интернете, ведь многие ваши шутки построены на том, что актуально в данную минуту именно в социальных сетях?

— У этих людей есть два пути. Они могут выключить телевизор и забыть навсегда о том, что увидели. А могут пытаться, следя за нами, двигаться в направлении, которое мы им предлагаем. Хочется быть ведущим, а не ведомым. Поэтому я и выбрал профессию «ведущий». Хотя мне предлагалась и профессия «ведомый», когда я несколько лет назад приходил на Первый канал.

— Иван, новая программа отнимет очень много времени. А ведь это значит — минус съемки в кино, минус театральные проекты, минус корпоративы, которые наверняка приносят вам хорошие деньги...

— Пока меня ничего, кроме новой программы, серьезно не волнует — ни кино, ни театр, ни вышивание крестиком. Вдохновлен этой идеей, и мне хочется, чтобы зрители это почувствовали… Может быть, сначала что-то будет не получаться, но это не беда. Это значит — мы быстро исправим ошибку, буквально завтра, а не через неделю. Очень хочется это попробовать. Очень хочется жить в одном ритме со своей страной. Смысл шоу именно в том, чтобы выходить каждый день. И это не потому, что я стремлюсь побольше быть в эфире, а именно потому, что программа не может существовать по-другому... Новости же не могут выходить раз в четыре дня, как в Белоруссии...

— Откуда появилась идея этой программы? Ее захотели делать лично вы или кто-то предложил?

— Эта идея появилась еще в Сое­диненных Штатах Америки в далеких 50?х годах. То есть идея не новая. У нас она на уровне: «А давайте-ка делать новости!» В 97-м году эта идея пришла в голову Игорю Угольникову. Мы с Игорем, кстати, разговаривали совсем недавно, и он меня благословил... Я встал на колено, и он своим бумажником и служебным удостоверением прикоснулся к каждому плечу, затем я поцеловал его зажим для галстука. Игорь мне сказал, что программу закрыли, потому что у них кончились знаменитости, люди, которых можно приглашать. Сейчас ситуация кардинально изменилась. У нас выросло и количество глянцевых журналов, и количество людей, которых просто узнают. Появились десятки новых телеканалов, Интернет... Что тут говорить... Старая песня о том, что некого приглашать, уже не актуальна. Потом, Игорь выходил в самый прайм-тайм, и шла программа час... А мы-то хитрые. Эта программа не может выходить в прайм-тайм вообще. Самое раннее в Америке Late Night Show начинается в 23 часа 35 минут. Мы тоже выбрали примерно это же время.

— Чем вы гордитесь из того, что сделали в последнее время? Например, дали интервью журналу «The New Yorker»...

— Я не горжусь, а просто дико рад этому событию! Для меня оно какое-то невозможное! А за вашей спиной сидит человек, которому я недавно дал интервью в «New York Daily News». То есть для меня внимание таких изданий — это что-то потрясающее. Конечно, материал был маленький и стоял рядом с информацией о продаже холодильников и стиральных машин. Но сам факт того, что мне это предложили, радует.

— Вас же в Америке не знают, как вас представляли в «The New Yorker» — «самый веселый парень из России»?

— У американцев совершенно другое мнение о том, кто самый веселый парень из России. Меня представили как человека, который в далекой снежной стране хочет попытаться сделать то, что делают они. И я честно им сказал: для того, чтобы узнать, как делаются джинсы, совершенно не обязательно ходить в церковь каждый день и молиться о том, чтобы эти джинсы изобрести, а достаточно поехать в страну, где эти джинсы уже долгие годы производят. То же самое я могу сказать по поводу Late Night Show. И в этом я признался американцам.

— В январе вы провели в Америке десять дней, посещали вечерние шоу, так сказать, перенимали опыт…

— Это были прекраснейшие десять дней, которые потрясли меня. Я очень люблю Америку и постоянно об этом оворю. Мне очень нравится бывать в этой стране, когда мне есть что там делать, когда я не на отдыхе. Когда мы снимаем фильмы с Владимиром Владимировичем Познером или когда перенимаем опыт... Именно там я многое узнал о своей профессии. Я знаю, мои друзья, работающие на других каналах, тоже посещают США и ничего в этом плохого не видят. И именно благодаря их знаниям, например в области американских сериалов, у нас сейчас эта сфера развивается и подтягивается до нормального уровня. Но при этом я далек от мысли считать, что поездка в Америку, чтобы там все лучшее украсть, является панацеей.

— Работа над проектом началась в сентябре, месяц идут интенсивные репетиции, плюс другие проекты… Иван, ведь у каждого человека существует какой-то ограниченный ресурс сил…

— Надеюсь, сил мне хватит. Если нет, то это будет первое шоу на телевидении, где ведущий упадет в обморок и его перебежит мышь. Но силы мои не на исходе. Это точно. Меня многое поддерживает. Мой любимый имбирный чай. Во время недавней простуды я пил его столько, что чуть не превратился в имбирного человечка. Еще поддерживает семья…

— …члены которой уже, наверное, забыли, как вы выглядите.

— Нет, прекрасно помнят. Правда, недавно пришел, моя жена говорит: «А, Игорь при… Ой, Вань, ты…» Ошиблась… Как говорил Рудольф Нуреев, есть несколько вариантов поддержки. Один из вариантов поддержки — это не мешать. И знаете, огромное количество людей помогает мне тем, что не мешает…

— Правда ли, что ваша дочка Нина, которой скоро четыре года исполнится, за то время, что вы работаете над «Вечерним Ургантом», научилась читать?

— Да. Уже прочла мне «Мцыри» Лер­монтова. Вот как только научилась читать, первое, что прочла, — «Мцыри» Лермонтова. Потом перешла сразу на его биографию и историю дуэли с Мартыновым. Но я сказал: «Ты, если можно, читай это кому-нибудь другому. А я пока пойду и приму хвойную ванну, чтобы успокоить нервы».

— Дочка смотрит хоть какие-то ваши программы?

— Разве что «Смак». Когда выходят другие, она спит. Правда, у нас был период, когда ребенок ложился спать в два. Самостоятельно. Но сейчас все-таки перевели на другое расписание.

— Иван, как вы представляли свою жизнь в 18 лет, когда были просто Ваней Ургантом, которого никто не знал?..

— …которого родной отец-то не признавал. Я не подозревал, что буду работать на телевидении… А еще, если бы мне сказали, кто будет моей женой, я бы расхохотался. С Наташей мы были одноклассниками. И в 15 лет летали в Америку, в Колорадо. Это была такая школьная поездка по обмену. Так что свадебное путешествие мы осуществили за 13 лет до свадьбы.

— Это была та поездка, где вы влюбились в Америку, но еще не влюбились в Наташу?

— Это была та поездка и тот возраст, когда, для того чтобы влюбиться, мне было достаточно выпить. И моя будущая жена, очень чутко поняв это, послала пьяненького усатого мальчика подальше. «Иди, ешь гамбургер, усач», — сказала она мне.

— Иван, как вы любите проводить вечера? Какой он — милый домашний Ургант?

— Люблю по вечерам ужинать с семь­ей. Очень люблю смотреть кино по вечерам. Причем как в кинотеатре, так и дома. Недавно посмотрел фильм «Артист». И лента произвела на меня большое впечатление. «Артист» — единственный фильм из последних, который я хочу пересмотреть еще раз. Причем это желание возникло, как только я вышел из кинотеатра.

— Есть такое выражение: мы — это те мысли, которые приходят к нам в течение дня. Какие мысли вам чаще всего приходят в голову?

— Мысли разные. Но я заметил, что раньше я все время думал о том, чтобы скорее этот день закончился и наступил следующий. А сейчас я уже начинаю думать: пусть идет, как идет.