Алеша, Денис Силантьев и Владимир Горянский расписали с детьми писанки

Знаменитые гости привезли деткам много бытовой техники: телевизоры, стиральные машины, пылесосы, электропечи. Кстати, именно в этих электропечах потом и пекли паски.

Потом спортсмен Денис Силантьев организовал для ребятишек игру: кто быстрей и больше надует шариков. А еще звезды вместе с детьми писали писанки. Ну конечно же не обошлось без фуршета и сладкого стола. Огромный торт удивил не только детей, но и взрослых.

Поздравить детей приехали спортсмен Денис Силантьев с женой Инной, певица Алеша, актриса Рима Зюмина, актер Владимир Горянский, журналистка Соломия Витвицкая.

фото Веры Пидгайной