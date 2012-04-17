Как Алла Пугачева День рождения праздновала

Пышного празднования примадонна устраивать не стала - плохое самочувствие помешало Алле Борисовне громко отметить свой День рождения. - Я немного приболела, поэтому особо гулять не будем, - делилась своими планами в конце недели Алла Пугачева. - Если кто-то решит поздравить лично, надену маску.

Ее гости в соответствии со списком, в котором значились даже номера машин, начали съезжаться к замку Максима Галкина с четырех часов дня. Приглашенные попадали на территорию особняка за два высоких забора только после тщательной проверки охраной. Для своих близких Пугачева приготовила роскошный стол в одном из залов дворца супруга, а взамен в качестве подарков получала не только цветы, но и значительные суммы.

Угодить главной женщине российской эстрады трудно - многие решили, что пусть лучше она выберет презенты на свой вкус. - Я не стал дарить конверт с купюрами, а преподнес Алле Борисовне эксклюзивную брошь. Надеюсь, она будет носить ее, - поделился Николай Басков. - Получился теплый семейный вечер. Алла, несмотря на недомогание, даже исполнила пару песен.

В число избранных вошли экс-супруг Филипп Киркоров, внук примадонны Никита Пресняков и его девушка Аида, давний друг Александр Буйнов со своей второй половинкой, певец Игорь Николаев с женой Юлией.

Не обошлось и без политических персонажей, для которых она не только любимая исполнительница, но и добрая приятельница. Выразить дань уважения таланту и характеру женщины, которая поет, приехали первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов, экс-кандидат на пост президента Михаил Прохоров.

Потчевали звездных гостей шашлыком, из напитков самой большой популярностью пользовалось красное вино. - На празднике была очень приятная атмосфера. В основном развлекали друг друга беседами за столом, но под особо зажигательные композиции даже потанцевали, - поделился c Life Showbiz один из музыкантов, выступавших на дне рождения. - Особенно тепло принимали, кстати, хиты в исполнении Киркорова.

Гвоздем вечеринки стал торт от личного кондитера примадонны Александра Селезнева. Трехэтажное творение украшала фигурка именинницы.