Звезда Playboy показала новые фото со свадьбы

Скандальная звезда шоу "Холостяк-2" и модель Playboy Евгения Диордийчук похвасталась фотографиями с собственной свадьбы.



Красотка опубликовала личные фотографии со свадебной церемонии с Владом Дебрянским в социальной сети. На фото Евгения в белоснежном платье сияет от счастья, держа за руку своего американского мужа.



Помимо этого, стало известно, что модель уже переехала к своему супругу в Америку. Евгения призналась, что они с мужем долго сомневались, в какой стране им обосноваться, но в результате решили остановить свой выбор на Лас-Вегасе. Именно там состоялась торжественная свадебная церемония.





















