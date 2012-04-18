Анастасия Волочкова отдохнула с молодыми парнями на природе

Звезда балета, Анастасия Волочкова, уже открыла сезон пикников. Так, на днях Волочкова вместе с коллегами по балетной труппе отправилась на веселый пикник в один из живописных уголков Кемерово. Однако, и на этот раз Анастасия отличилась. В то время как все ее коллеги, что вполне логично, надели спортивные костюмы, балерина облачилась в праздничный наряд: длинное вязанное пальто, белый шарф, сапоги с мехом и бижутерия на руках.

Впрочем, такой парадный внешний вид совсем не помешал Анастасии насладиться отдыхом. Вместе с друзьями балерина жарила шашлыки, пела песни у костра и, конечно, фотографировалась, дабы потом опубликовать эти снимки в своем Twitter.

"Вам этого не понять, но у нас выходной, и мы уже радуемся ему в дыму", – подписала свои фото в Сети Анастасия.